Die Einbrecher gingen eiskalt vor: Sie zertrümmerten das Schaufenster einer Bäckerei und stiegen in den Laden ein, obwohl im ersten Stock schon ein Anwohner auf den Lärm aufmerksam geworden war und lautstark aus dem Fenster schimpfte. Die Polizei hat nicht nur diesen Zeugen, sondern mittlerweile auch eine DNA-Spur.

Demolierte Kasse hält stand

Oft ganze Serien beweisbar

Michelfeld. Das bestätigte der zuständige Ermittlungsbeamte der Polizeiinspektion Auerbach, Hauptkommissar Joachim Iwanek, der selbst von einer dreisten Tat spricht. Sie ereignete sich am 3. November 2016 am frühen Morgen mitten in Michelfeld auf der Hauptstraße. Dort hatten die zwei jugendlich wirkenden Männer, die sich von dem zeternden Anwohner nicht sofort verjagen ließen, zuvor schon versucht, in die gleich gegenüber liegende Metzgerei einzudringen. Hier scheiterten sie laut Iwanek an dem einbruchshemmenden Verbundglas der Eingangstür, das dem eingesetzten Kuhfuß standhielt.Nach diesem Misserfolg wandte sich das Duo offenbar der Bäckerei zu und fackelte dort nicht lange, indem es die vergleichsweise einfache Scheibe einfach einschlug. Das war es, was den Nachbarn im Obergeschoss auf den Plan rief, während einer der beiden Männer Schmiere stand und der andere einstieg.Dieser stieß jedoch im Ladeninneren auf eine weitere Schwierigkeit, wie Iwanek schilderte. Die Kasse ließ sich selbst durch einen Wurf auf den Boden nicht öffnen. Im Gegenteil verzog sich der stählerne Geldschub durch die Gewaltanwendung derart, dass er schon deshalb nicht aufging. Erst als feststand, dass hier keine Beute zu machen ist, verschwanden die zwei Täter gegen 3 Uhr in der Dunkelheit. Zusätzlich zu den Angaben des Zeugen gelang es den Beamten, von dem Einbrecher in der Bäckerei DNA-Spuren zu sichern. Im Grunde ist er dadurch identifiziert - einzige Schwierigkeit nach Auskunft des Polizeihauptkommissars: Bislang ist der Täter namentlich nicht in den Dateien der Beamten enthalten, war bislang sozusagen ein unbeschriebenes Blatt. Jetzt ist das anders und die Hoffnung, ihn bei sehr wahrscheinlichen weiteren Taten oder auf anderem Wege aufzuspüren, ist nicht so gering, meint Iwanek.Erstens geht er davon aus, dass es sich um einen beziehungsweise zwei professionell vorgehende Einbrecher handelt - dafür spreche allein ihr kaltblütiges Vorgehen. Zweitens konnten durch DNA-Spuren schon oft ganze Serien von Delikten in Zusammenhang gebracht und aufgeklärt werden. Beispiel: Einbruch in den Getränkeautomaten in der St.-Johannes-Klinik in Auerbach vor rund zwei Jahren. Auch damals hatte die Polizei DNA-Spuren gefunden, durch die man auf einen konkreten Namen kam. Und nicht nur das: Die Beamten fanden heraus, dass dieser Mann und vier weitere, einschlägig Vorbestrafte nur rund eine Stunde zuvor an der Grenze zum Dienstbereich Bayreuth von Schleierfahndern auf der Autobahn überprüft wurden. Es lag zwar aktuell nichts gegen sie vor, aber durch die Kontrolle war nach Iwaneks Auskunft ziemlich klar, dass die fünf miteinander unterwegs und offenbar konkret auf Diebestour nach Auerbach waren. Dadurch sind sich die Ordnungshüter sicher, es mit einer Bande osteuropäischer Herkunft zu tun zu haben, deren Namen nun schon mal bekannt sind.Laut Iwanek braucht es zwar Geduld, auch im Michelfelder Fall konkret weiterzukommen. Das jedoch sei wohl nur eine Frage der Zeit, weil "solche Täter immer wieder auftreten" und irgendwann ins Netz gingen. Durch den DNA-Vergleich könnten ihnen dann meistens gleich mehrere Delikte nachgewiesen werden. Entsprechend höher fällt in der Regel die Strafe aus, die in gravierenden Fällen Gefängnis bedeutet.