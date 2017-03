Neuwahlen standen beim Frauenbund Auerbach in der Arche an. Pfarrgemeinderatschef Eugen Eckert leitete die Abstimmung, bei der das Gremium jeweils ohne Gegenstimmen in den Ämtern bestätigt wurde. Vorsitzender Annemarie Eckert steht weiterhin Stellvertreterin Marga Kraus zur Seite.

Im Führungsteam des Frauenbunds bleiben Schatzmeisterin Sylvia Felser, Schriftführerin Inge Bierl, Kassenprüferinnen Angelika Gradl und Elisabeth Ziebell sowie Beisitzerin Anneliese Lehner. Neu im Team ist lediglich Frieda Merkl, die für Frieda Eckert gewählt wurde. Sie wollte nach langen Jahren zugunsten einer Verjüngung des Teams nicht mehr kandidieren.Schon an der Kreuzwegandacht nahm eine stattliche Anzahl Frauen teil. Bei der anschließenden Versammlung bei Kaffee und Kuchen füllte sich der Saal, und die Vorsitzende Annemarie Eckert gab einen detaillierten Rechenschaftsbericht über 24 Termine im vergangenen Jahr, wobei für Januar und September Veranstaltungspausen vorgesehen waren.In guter Tradition gestalteten die Mitglieder jeden Dienstag den wöchentlichen Frauengottesdienst, und am ersten Dienstag des Monats luden sie danach zum Frauenfrühstück ein. Der Veranstaltungsreigen des vergangenen Jahres begann im Februar mit einem gut besuchten Frauenbundfasching, der Kreuzwegandacht mit anschließender Mitgliederversammlung und dem Weltgebetstag am ersten Freitag im März.Dieser hatte die Situation der Kubanerinnen im Fokus. Am Sonntag darauf folgte eine Gruppe der Einladung des gebürtigen Auerbachers Stephan Fischer zu dessen Amtseinführung als Vikar in Sulzbach-Rosenberg. Mit Fastenessen, Kreuzwegandacht im Seniorenheim mit Verteilen von bemalten Eiern und Blümchen als Ostergeschenk ging es bei den Aktivitäten weiter, um dann mit dem Legen eines Blumenteppichs für Fronleichnam und der Prozessionsteilnahme mit der Fahnenabordnung fortgesetzt zu werden.Neben der aktiven Vorbereitung und Teilnahme am Kirchenjahr und seinen traditionellen Festen in der Pfarrgemeinde organisierte man Ausflüge wie den Besuch der Firma Wenatex, verbunden mit einer Schifffahrt auf dem Chiemsee; den Besuch der "Maske in Blau" bei den Luisenburgfestspielen oder die Tagesfahrt nach St. Quirin mit Dekan Pater Markus. Für den eigenen Verkaufsstand auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt wurden Plätzchen und Lebkuchen gebacken und Marmelade eingekocht.Bei der Weihnachtsfeier sorgten Musik und Gedichte sowie ein Weihnachtsmärchen von Inge Bierl für festliche Stimmung. Höhepunkt für die Vorsitzende Annemarie Eckert waren die weihnachtlichen Weisen, vorgetragen von Trompeter Lukas Brendel. Die Vorsitzende selbst nahm im April an der Delegiertenversammlung des Diözesanverbands in Bamberg teil und wurde schließlich im November für ihr langjähriges herausragendes Engagement im Katholischen Deutschen Frauenbund mit der Kunigunden-Brosche in Silber, der höchsten Auszeichnung des Diözesanverbands Bamberg, geehrt.Ins neue Jahr startete man mit dem Frauenbund-Fasching und dem Weltgebetstag. Auch dieses Jahr pflegen die Damen wieder aktiv kirchliches Brauchtum durch das Binden von Palmkätzchen-Sträußen am Palmsonntag, das Legen eines Blumenteppichs an einem Fronleichnamsaltar oder das Binden von Kräuterbüscheln an Maria Himmelfahrt. Der Dank von Dekan Pater Markus Flasinski als Präses der Ortsgruppe des KDFB für die zahlreichen Aktivitäten und die ungezählten Arbeitsstunden, wann immer die eifrigen Hände der Frauen gebraucht wurden, war verbunden mit der Bitte auch weiterhin tatkräftig zur Verfügung zu stehen.In einem geistlichen Wort ging der Präses auf das erzbischöfliche Hirtenwort zur österlichen Bußzeit ein und rückte die Pflege der Kardinaltugenden in den Mittelpunkt.