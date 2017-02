Allerhand Karrierechancen lernten die Mittelschüler beim Berufsorientierungstag kennen, der am Mittwoch bereits zum neunten Mal lief. Knapp 150 Jugendliche nutzten das Angebot. Die große Zahl rührt daher, dass die gesamte Klasse 10 M und die Willkommensklasse dabei waren. 21 Betriebe und Fachschulen stellten im 45-Minuten-Rhythmus ihre Ausbildungsberufe vor. Obwohl erst im vergangenen Jahr die Bereitschaftspolizei auf dem Programm stand, war die Präsentation der Bundespolizei für 47 Schülern der große Renner. Im Bereich Urproduktion war der Vortrag über den Forstwirt sehr gefragt. 31 Jugendliche hörten Forstinspektor Johannes Hauke vom Forstrevier Auerbach zu.

Auch die Berufe Verkäuferin und Einzelhandelskauffrau - vorgestellt von Edeka - kamen bei 34 Schülern gut an, ähnlich wie im Vorjahr Aldi. Das Berufsbild Maurer ließen sich ebenfalls mehr als 30 Schüler von Dieter Hofmann von der HD Bau vorstellen.2016 fehlte der Lieblingsberuf vieler Mädchen auf der Liste, und so wurde Friseur Merkl von 34 Schülerinnen umlagert. 22 Zuhörerinnen fand auch der jährlich immer wieder vorgestellte Beruf Kinderpflegerin. Noch größeren Zulauf hatte die Fachschule für Kinderpflege aus Sulzbach-Rosenberg mit 36 Schülerinnen.Der Wunschberuf der Jungen stagniert dagegen: Nur 15 Schüler informierten sich über den Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker. Das erste Mal nahmen das Forstrevier Auerbach, die Bäckerei Schaller aus Weiden, die Bundespolizei, die Schreinerei René Popp aus Troschenreuth, Edeka aus Rottendorf und der Friseur Michael Merkl aus Königstein am Berufsorientierungstag teil. Lehrer Arthur Schriml hatte die Kontakte hergestellt.Neben der Berufsorientierungsmaßnahme in der 7. Jahrgangsstufe gehen die Schüler der 8. Klasse noch zweimal und die Neuntklässer je eine Woche ins Praktikum bei Betrieben vor Ort. "Wir sind froh, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern diese seit Jahren fest etablierte Hilfe bei der Berufsorientierung bieten können", sagt Rektor Ferdinand Höllerer. Dies sei nur dadurch möglich, dass die regionalen Betriebe mit ihren Fachleuten als Referenten die Mittelschule unterstützen.