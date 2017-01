Partyzone am Unteren Markt in Auerbach

Klirrende Kälte, mit Eiskristallen überzogene Natur - so präsentierte sich die Silvesternacht in Auerbach. Dagegen kämpften die in der Innenstadt feiernden Gäste mit reichlich heißer Musik und hochprozentigen Getränken an. Mittlerweile ist sie schon Tradition, die Party zum Jahreswechsel am Unteren Markt, doch schien dieses Mal die Resonanz zunächst nicht so groß. Erst kurz vor Mitternacht füllten sich die Straßen. Alt und Jung feierten friedlich gemeinsam - hoffentlich ein Vorzeichen für das neue Jahr 2017. Bild: swt