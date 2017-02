"Was halten Sie persönlich von der Farbe Grün?" Diese in einem Wahljahr etwas pikant anmutende Frage beantwortete Bürgermeister Neuß schmunzelnd. Schüler der Realschule Auerbach interviewten ihn in einer fächerübergreifenden Projektschulaufgabe.

Vier Wochen lang setzten sich die Neuntklässler jeweils zu dritt oder zu viert mit einem Thema auseinander, recherchierten, führten Gespräche, filmten und experimentierten. In dieser Woche präsentieren sie ihre Ergebnisse in der Aula der Realschule den Mitschülern.Seit mehreren Jahren wird in der 9. Jahrgangsstufe eine Schulaufgabe im Fach Deutsch durch eine fächerübergreifende Projektarbeit ersetzt. Auch in diesem Jahr war die Spannung groß, und die Klassenleiter Rosi Ertl, Annerose Hahn und Katja Mandel genossen die Aufregung, als die Schülerteams ihre Aufgaben erhielten: "Blau", "Gelb", "Rot" oder "Kreis", Dreiecke", "Kugel" lauteten einige der Themen, die unter dem Oberbegriff "Farben und Formen" gestellt wurden. "Was sollen wir denn eine halbe Stunde lang dazu erzählen?", war dann erst einmal die häufigste Reaktion der Schüler.Doch die Lehrer hatten mit Untergliederungen vorgesorgt. Konkret ging es um Redewendungen und Symbole, mathematische Berechnungen und mittelalterliche Herstellungsverfahren, Probleme bei der Projektion von geographischen Karten oder die Herstellung der Jeans. "Begib dich auf Spurensuche in deinem Heimatraum!", lautete eine der Anweisungen, weshalb die Gruppe "Grün" beim Bürgermeister anklopfte, um ihn nach der Bedeutung der Farbe im Wappen von Auerbach zu befragen."Letztlich ging es uns bei diesem Projekt darum, die Wahrnehmung der Schüler zu schärfen. Wer denkt schon darüber nach, warum ein Segel einmal dreieckig und einmal viereckig ist, warum wir vom blauen Montag sprechen oder welche Vorteile die Kugelform bei Tieren hat? Wer in der Lage ist, seine Umwelt sensibel und differenziert wahrzunehmen, wird in jeder Hinsicht offener und hellhöriger!", formulierten die Lehrkräfte ihr Lernziel.Und so befand sich die Realschule in dieser Woche im Farben- und Formenrausch. Eindrücke von den Präsentationen vermittelt die Homepage der Realschule. Dort gibt es auch Interviews mit Bürgermeister Neuß, Gärtner Georg Rossbacher und Pater Benedikt Röder.___Weitere Informationen: