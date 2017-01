Ein volles Haus verzeichneten die Verantwortlichen des Fördervereins St.-Johannes-Klinik und Rettungswache Auerbach bei den Vorträgen zu den Themen Schilddrüse und Arthrose. Vorsitzende Elisabeth Kolleng zeigte sich bei der Begrüßung überrascht über das große Interesse der Besucher.

Über die Schilddrüse referierte Dr. Stefan Pommer, der mit seiner Präsentation die Aufgaben dieses Organs in unserem Körper verdeutlichte. Er sprach die Untersuchungsmethoden an, um eine Erkrankung zu erkennen, und machte auf mögliche Veränderungen aufmerksam. So könnten kalte oder warme Knoten entstehen, wobei die warmen Knoten fast immer gutartig seien. Die häufigste Erkrankung der Schilddrüse stelle aber ihre Unter- oder Überfunktion dar. Pommer erklärte eingehend die Therapien, mit denen die Beschwerden behandelt werden.Über das Thema Arthrose referierte Dr. Markus Eckert. Er schilderte anschaulich die Ursachen einer primären oder sekundären Arthrose sowie deren Symptome. Dabei wird eine Arthrose in vier Stadien eingeteilt und die Behandlungsmethode darauf abgestimmt. Orthopädische Hilfsmittel werden dabei zur Linderung eingesetzt.