Die Polizei sucht jetzt mit Fotos von einer Maske und einem Messer nach den vier jungen Männern, die am Abend des Faschingssonntags in Michelfeld einen 30-Jährigen angegriffen haben sollen.

Wie berichtet, hat der Michelfelder angeblich gegen 20.40 Uhr beobachtet, wie sich das Quartett an seinem im Hof abgestellten Auto zu schaffen machte. Einer der vier Männer soll auf der Motorhaube des Volkswagens gestanden haben. Als der 30-Jährige nach draußen ging, um die Randalierer anzusprechen, sei er sofort und unvermittelt angegriffen und verletzt worden. "Nachdem das Opfer erhebliche Gegenwehr leistete, ergriffen die jungen Männern überstürzt die Flucht", heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Auerbach. Der Mann habe sich Verletzungen an zwei Fingern zugezogen.Die Flüchtenden hätten am Tatort ein Messer und eine Maske verloren. Fotos davon veröffentlichten die Ermittler am Donnerstag. Wer zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen in der Michelfelder Hauptstraße gemacht hat, soll sich unter 09643/9 20 40 melden.