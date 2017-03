Michelfeld. Bis zum 17. April sollen die Ortsteile von Auerbach mit einer Glasfaserverbindung an ein schnelleres Netz angebunden sein. Derzeit arbeitet die Firma Weigand aus Neustadt/Saale in der Hauptstraße von Michelfeld und verlegt in einem schonenden Verfahren die neuen Leitungen. Viele kleine Baustellen entlang des Straßenrandes zeugen von den vorbereitenden Arbeiten.

Die Stadt Auerbach hat für das schnelle Netz einen der größten Zuschussbeträge vom Freistaat erhalten. 900 000 Euro Fördergelder fließen in die Investition von rund 1,2 Millionen Euro. Anfang September 2016 haben die Tiefbauarbeiten für den Ausbau des Breitbandnetzes im Gemeindegebiet begonnen. Knapp 26 km Leerrohre und sogar 35 km Glasfaserkabel werden hierbei verbaut sowie eine Vielzahl an Kabelverzweigern und sogenannte DSLAMS eingerichtet. Diese ermöglichen die Versorgung mit Geschwindigkeiten zwischen 30 und 50 Mbit/s im Download. Der Upload wird zwischen 2 und 10 Mbit/s möglich sein. In einigen Ortsteilen werden sogar höhere Geschwindigkeiten erreicht.Verantwortlich für den Ausbau ist das Unternehmen NGN Fiber Network, das Anfang 2016s den Zuschlag erhalten hat. Zuständiger Provider ist die süc//dacor GmbH aus Coburg.