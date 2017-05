Seit 16 Jahren pflegt die Mittelschule mit den beiden Gymnasien in Oswiecim enge Kontakte im Zuge des jährlichen Schüleraustausches. 34 polnische Schüler besuchten Auerbach und erwiderten damit den Besuch der Mittelschüler vom vergangenen September. Wie immer sind sie in Gastfamilien untergebracht. Als Botschafter der Schule und der Stadt reisten Auerbacher Jugendliche erstmals im Schuljahr 2001/2002 ins benachbarte Polen. Schüler von damals stehen heute noch in Verbindung mit Ehemaligen der beiden Gymnasien, erzählte die stellvertretende Schulleiterin Renate Schmidt, die zusammen mit ihrem Kollegen Gerhard Bruckner die Gäste betreute. Von polnischer Seite waren Marcin Skwarczynski und Ewa Wawrzyczek mit angereist. Mit einem vielseitigen Programm wurden die Austauschschüler erwartet. Ein Tagesausflug führte ins Freizeitland Geiselwind, ebenso standen eine Führung im Bergbaumuseum Maffei und die Besichtigung der Maximiliansgrotte an. Auch das Doku-Zentrum in Nürnberg wurde besichtigt. Ein gemeinsames Abendessen an der Schule auf Einladung des Elternbeirates mit Verabschiedung der Gäste und Übergabe von Erinnerungsgeschenken beschloss den Aufenthalt in Auerbach. Am Samstag in aller Frühe trat die Gruppe die Heimreise an. Bild: cs