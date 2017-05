Am Mühlenweg, zwischen Auerbach, Degelsdorf und Zogenreuth, können Spaziergänger jetzt meditieren. Die Schüler der beiden 9. Klassen der Mittelschule haben sich bei einem Projekts um die Gestaltung im Heimatraum verdient gemacht.

Info zum Mühlenweg Der Weg ist sechs Kilometer lang, die Gehzeit beträgt rund 90 Minuten. Die Wanderroute führt von der Neumühle aus zur Gugelplatte, wo man einen herrlichen Ausblick auf Auerbach genießen kann, und dann nach Zogenreuth. Durch das Speckbachtal geht es nach Auerbach zurück. Der Weg führt entlang an der ehemaligen Rohrmühle und der Pfannmühle sowie entlang des Auerochsen-Geheges im Naturschutzgebiet Leonie.

An verschiedenen Stationen wurden von den Schülern gefertigte Wegkreuze aufgestellt, die aus Holz und mit ausgefallenen Materialien gestaltet wurden.So befindet sich beispielsweise ein Kreuz aus farbigen Absperrventilen, wie sie im Wasserleitungsbau verwendet werden, neben der Schoberkapelle am alten Kirchweg von Zogenreuth nach Auerbach.Von einer anderen Gruppe wurde eine Sitzbank gebaut, die Spaziergänger am Mühlenweg künftig für kurze Ruhepausen dienen kann. Andere Jugendliche kümmerten sich um Meditationstexte und Erklärungen der landschaftlichen Schönheiten. Die erstellten Flyer sind in abgedeckten Behältern sicher untergebracht, heißt es in einer Presseinfo.Die ersten Wanderer am Meditationsweg waren die Schüler selbst. Bei der Halbtagestour durch die Fluren rund um Auerbach durfte natürlich auch eine stärkende Brotzeit nicht fehlen. Darum hatten sich die Teilnehmer im Kurs "Soziales" gekümmert, die feines Fingerfood kochten und sich um den Transport zu den vereinbarten Treffpunkten in diversen Dosen, Tabletts und Kuchenplatten kümmerten, heißt es seitens der Schule weiter. Die Initiative für diese Aktion, die den Jugendlichen nicht nur Arbeit, sondern auch Spaß machte, ging von den Auerbacherinnen Brigitte Köser und Barbara Lord aus. Sie hatten die Idee eines Meditationsweges und sprachen mit den Lehrkräften der Mittelschule über das Anliegen. Die Vorarbeit wurde bereits im Katholischen Religionsunterricht gemacht, während der Projektwoche erfolgte die praktische Umsetzung.Der Mühlenweg erwies sich als ideal für das Vorhaben. Da dieser auch den Erzweg, den Quellenweg und den Ochsenweg tangiert, inspirierte dies die Schüler zusätzlich.Betreut wurden die Schüler von den Lehrern der beiden 9. Klassen, Renate Schmidt und Martin Nickl, sowie den Fachlehrern Claudia Langsteiner, Margarete Preininger, Resi Purkl und Rudolf Haberberger. Das Projekt wurde auch abgesprochen mit Horst Müller, der in der Auerbacher Stadtverwaltung für den Bereich Tourismus zuständig ist. Nach den Prüfungen zum Qualifizierenden Abschluss wollen die Schüler noch Gesamtbroschüren mit verschiedenen Meditationstexten erstellen, die dann in den Infoboxen deponiert werden.