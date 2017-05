"Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach" - diese biblischen Worte von Jesus prägten auch das Leben von zwei Dillinger Franziskanerinnen, Schwester Elvina Schmitt, die vor 60 Jahren in den Orden eintrat, und Schwester Viktoria Schuierer, die sich ebenfalls schon seit 50 Jahren dem Kloster widmet.

Michelfeld. Ihnen zu Ehren gab es in der Pfarrkirche Sankt Johannes einen Festgottesdienst. Der feierliche Einzug in das Gotteshaus wurde angeführt vom Abt Thomas Freihart vom Kloster Weltenburg. In seinen einleitenden Worten ging er auf den Lebensweg der beiden Jubilarinnen ein, die auf dem Land aufgewachsen sind und schon als Kinder von ihren Eltern beispielhaft für den christlichen Glauben erzogen wurden.Dieser frühere Lebensweg trug auch dazu bei, dass die Ordensfrauen sich für den Weg ins Kloster entschieden. Das war bestimmt nicht leicht, denn für die Kranken, Behinderten und Menschen, die immer auf die Liebe von Gesunden angewiesen sind, tagtäglich da zu sein, das erfordere viel Kraft. Um sich ihnen voll und ganz widmen zu können, tragen der klösterliche Gehorsam, die Demut und Beständigkeit dazu bei.Gestaltet wurde der Gottesdienst vom Klosterchor mit Liedern, die nicht nur mit dem Lob Gottes in Verbindung stehen, sondern in denen auch der Friede und - wie es sein soll - die Nächstenliebe in Lied und Melodie umgesetzt werden.An der kirchlichen Feier nahmen auch die Monsignores Andreas Straub, Bayreuth, sowie Alfred Beyer, Gößweinstein, Pater Peter Starmach, Auerbach, Geistlicher Rat Georg Braun, Michelfeld, Pater Benedikt Schuster aus Speinshart sowie Diakon Thomas Wiegel teil. Provinzoberin Gerda Friedel wartete mit lobenden Worten für die beiden Jubilarinnen, Schwester Elvina und Schwester Viktoria, auf. Sie bedankte sich im Allgemeinen für das segensreiche Wirken der Dillinger Franziskanerinnen in Michelfeld, aber auch bei der hiesigen Konventoberin Madlen Kolbrand und den hier noch lebenden Schwestern, "die das klösterliche Leben im Ort noch aufrecht erhalten."Mit der Übergabe eines Blumenstraußes bedankte sich der Gesamtleiter der Michelfelder Regens-Wagner-Einrichtung, Peter Miltenberger, für die gute Zusammenarbeit mit den hiesigen Schwestern und den Jubilarinnen. "Wir schätzen es sehr, dass wir hier noch einen Konvent haben und hoffen, dass dieses noch einige Jahre der Fall sein wird."Die weitere Feier des Festtages fand im Schwester-Jolenta-Saal statt. Kinder aus der Verwandtschaft der Jubilarinnen erfreuten mit Gedichten und lustigen Reimen.Der Lebensweg von Schwester Elvina Schmitt), einer Fränkin, begann am 6. November 1928 in Büchenbach. Von fünf Geschwistern leben noch drei. Nach der Volks- und Fortbildungsschule arbeitete Katharina, so war ihr Mädchenname, im elterlichen Betrieb. In Haushalten tätig war sie auch auf der Weidelwanger Mühle und in Nasnitz. Im Anschluss erfolgte der Besuch einer Haushaltungsschule in Hochaltingen und einer zweijährigen Krankenschule in Arnsdorf.Am 20. März 1953 kam der Eintritt ins Dillinger Franziskanerinnenkloster als Kandidatin. Dem Postulat und dem Noviziat folgte 1957 die Erstprofess, die Ewige Profess wurde am 31. August 1960 in Dillingen mit dem Klosternamen Elvina abgelegt. Bereits ab 1. September 1957 wurde das Kloster Michelfeld ihre zweite Heimat. Hier arbeitete Schwester Elvina als Krankenschwester, hatte die Leitung einer Pflegegruppe und war auch zeitweise Vikarin des Konvents. Nun sitzt Schwester Elvina krankheitsbedingt im Rollstuhl und verbringt viel Zeit mit dem Beten.Schwester Viktoria Schuierer ist eine Oberpfälzerin, die in Hinterthürn bei Bruck das Licht der Welt erblickte. Drei Kinder gehörten zur Familie. Mit der Kandidatur erfolgte 1964 in Zell der Eintritt ins klösterliche Leben. Nach dem Postulat und dem Noviziat legte Schwester Viktoria die Ewige Profess am 16. September 1972 in Dillingen ab.Bereits seit 2. August 1967 ist sie als Dillinger Franziskanerin in Michelfeld tätig. Ihr Reich war die Küche, wo sie auch lange Jahre die Leitung inne hatte. Ganz verabschiedet hat sie sich noch nicht von diesem Bereich und ist auch heute noch zur Aushilfe bereit.