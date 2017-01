"Angesichts näher rückendem Terror sind wir Kriegervereine umso mehr in der Verantwortung, für die Demokratie und die Freiheit der Menschen einzutreten, damit rechte Kräfte nicht die Macht an sich reißen." Diesen Appell richtete Josef Lehner, Vorsitzender der SKK Gunzendorf, bei der Jahreshauptversammlung an die Gäste.

78 Schadensfälle

Terminvorschau Im Ausblick für heuer nannte SKK-Vorsitzender Josef Lehner für Freitag, 3. Februar, eine Neuauflage des Preisschafkopfs beim Mittler in Steinamwasser, den Rosenmontagsball am 27. Februar als Gemeinschaftsaktion der SKK Gunzendorf, der Feuerwehr, den Flembachkickers und der KLJB.



Am Samstag, 18. März, ist ein Spanferkelessen geplant. Am Freitag, 5. Mai, folgt ein Saukopf-essen bei Dimlers mit den Johannisfeuer-Freunden. Am Freitag 26. Mai, findet ein Frühschoppen nach der Fronleichnamsprozession statt. Am Sonntag, 20. Mai, beteiligt sich der Verein am Festzug anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Feuerwehr Auerbach, eventuell mit den übrigen Kameradschaften. Das Festzelt der Feuerwehr steht am Schulsportplatz. Am Donnerstag, 15. Juni, nimmt die SKK an der Fronleichnamsprozession in Auerbach teil. Am Mittwoch, 1. November, ist die übliche Kriegsgräbersammlung am Friedhof. Am Sonntag, 19. November, wird der Volkstrauertag mit Totenehrung in Gunzendorf stattfinden. Die Weihnachtsfeier aller Vereine ist für Samstag, 9. Dezember, anberaumt.

Gunzendorf. Lehner rief im Gasthaus Götz in Steinamwasser zahlreiche Termine in Erinnerung. Er nannte unter anderem den Preisschafkopf in Steinamwasser mit elf Tischen, die Teilnahme der Soldaten- und Kriegerkameradschaft Gunzendorf am Kreisvergleichsschießen und die Siegerehrung dieser Veranstaltung am 25. Mai in Gunzendorf, und bezifferte den aktuellen Mitgliederstand mit 49 Personen. Bei der Kreisversammlung des Bayerischen Soldatenbundes (BSB) in Burkhardsreuth sei für die Mitglieder unter anderem Datenpflege ein Thema gewesen. Der Landesverband lege Wert auf die Meldung aller Mitglieder. An ihn würden vier Euro pro Mitglied abgezweigt (ein Euro für die Versicherung für Schadenersatzfälle), erklärte Lehner. Auch die Frauen von Mitgliedern, die bei Festen mithelfen, sollen vor der Veranstaltung an den Verband gemeldet werden.Im Jahr 2015 mussten 78 Fälle über den BSB mit einer Gesamtschadenshöhe von 80 000 Euro abgewickelt werden. Teilgenommen hat die SKK Gunzendorf auch am 95-jährigen Bestehen der SKK Vorbach im dortigen Gemeindezentrum. Seit 2006 werde an Allerheiligen eine Kriegsgräbersammlung am Friedhof in Gunzendorf gemacht. 2006 kam ein Betrag von 205,91 Euro zustande, dieser konnte im Jahr 2016 auf 451,50 Euro gesteigert werden. Der Volkstrauertag bekam einen würdigen Rahmen durch Pater Peter, 2. Bürgermeister Herbert Lehner und die Umrahmung seitens der Knabenkapelle Auerbach. Der Kassenbericht durch Michael Kiefer wies ein erwirtschaftetes Plus aus. Angeschafft wurden zwei neue Uniformjacken und zwei Tische aus der Auflösung des Hotels Goldener Löwe in Auerbach. Beide Revisoren lobten die Arbeit des Kassenverwalters und sprachen sich für die Entlastung aus, die umgehend erfolgte.Wegen eines Feuchtigkeitsstaus in der Friedhofsmauer in Gunzendorf wurde diese im Bereich des Kriegerdenkmals bis zum Anwesen Steger vermessen. Wegen der Sanierung sei die Kirchenverwaltung und Stadt Auerbach gefordert, die Zuschüsse abzugreifen. Josef Lehner betonte, dass die SKK beim Kriegerdenkmal mit Arbeitsleistung und eventuell Geld einsteigen möchte. Der besondere Dank galt Gisela Brunhuber für die Pflege des Denkmals und den Blumenschmuck.