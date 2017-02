"Ihr habt euren himmlischen Auftrag hervorragend erfüllt": Mit dieser Anerkennung verabschiedete der Stadtverband Auerbach am Montag seine beiden Christkinder Rosa Weidinger und Selina Meisel (beide 14) offiziell aus dem Dienst. Vorsitzender Eugen Eckert überreichte ihnen, zusammen mit einem Geldgeschenk und einem Blumengebinde, einen von Bianca Deml aufbereiteten Bildband zur Erinnerung an dieses schöne Amt.

"Die insgesamt 17 Auftritte haben euch Freude bereitet und vielen Mitmenschen bei den verschiedenen Veranstaltungen auch, insbesondere Kindern und Senioren", ließ Alfred Graf die Wochen in der vorweihnachtlichen Zeit Revue passieren. Freude bereiten sei auch der Sinn dieser Aktion.Graf betreut von Anfang an die Mädchen und bereitet sie auf ihre Rolle vor. Nicht selbstverständlich ist, dass bei Eröffnung des Adventsmarktes der Prolog, der aus seiner Feder stammt, frei vorgetragen wird. Keine Selbstverständlichkeit sei es auch, dass die Eltern ihre Töchter zu den jeweiligen Veranstaltungen fahren. Lobende Worte fand Graf auch für die gute Zusammenarbeit und Kooperation der beiden Freundinnen, die sich gegenseitig ergänzt hätten. "Da war auch ein freiwilliger Tausch bei der Wahrnehmung von Terminen kein Problem." Nun hoffen die Verantwortlichen des Stadtverbandes, dass auch für die nächste "Kür" der Christkinder wieder mehrere Bewerbungen eingehen, so wie es 2016 war.Im Gefolge der Christkinder galt der Dank auch ihrem Mentor Alfred Graf und dem Nikolaus, in dessen Gewand Anton Lord steckte. Ein Dankeschön durch Blumen sagte der Vorsitzende Emmi Meisel, die sich seit Jahren um die goldenen Gewänder kümmert.