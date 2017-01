Michelfeld. Die Freundschaft und Geselligkeit zu pflegen, gehört zum Prinzip der Soldaten- und Reservistenkameradschaft. Das äußerte sich auch bei der Jahresbilanz, die ohne jeden Widerspruch angenommen wurde. Darüber freuten sich langjährige Mitglieder, die bei der Zusammenkunft geehrt wurden.

Zu Ehren der verstorbenen Mitglieder - im zurückliegenden Jahr war es Klaus Schaffer - erklang das Lied vom guten Kameraden auf der Trompete. Vorsitzender Uwe Fischer berichtete dann über das Geschehen 2016. Im März luden die Reservisten zum Preisschafkopf ein, der sehr gut besucht war. Bei einigen Grillfesten befreundeter Vereine gehörten die Reservisten zu den Gästen; im August bauten sie selbst am Pfarrzentrum den Rost auf. Ein Ausflug führte nach Syrau im Vogtland.Den Volkstrauertag richtete die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Michelfeld mit Kirchgang und Gedenkstunde aus. Zu Ehren des heiligen Mauritius, dem Patron der Soldaten, lässt sie alljährlich im September eine Messe feiern.Gute Ergebnisse verzeichnete der Schießwart und Reservistenbetreuer Erich Hofmann beim Kreisvergleichsschießen in Eschenbach, bei einem internationalen Schießen in Eger sowie beim BSB-Landesschießen in Traunfeld. Hier belegten Josef Diertl, Peter Zinner und Michael von der Grün den zweiten Mannschaftsplatz. Als Einzelschütze wurde Josef Diertl Zweiter in Bayern.Beim Reservisten- und Großkaliberschießen des Bayerischen Soldatenbunds (BSB) erreichte Christian Begalke Rang drei. Alfred Linhardt wurde beim Landesschießen zweiter Ritter des Schützenkönigs.Für 25-jährige Vereinstreue wurden Jürgen Gsell, Matthias Gsell, Harald Kirzdörfer, Karl Merkl, Arno Schaffner, Hermann Stauber und Ludwig Wittmann mit Urkunden geehrt.