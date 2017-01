Rund 700 Jahre lang war St. Leonhard die Pfarrkirche Michelfelds. Bildersturm und Dreißigjähriger Krieg schlugen ihr Wunden, die wieder heilten. Im 20. Jahrhundert führte das Gotteshaus am Friedhof zusehends ein Schattendasein. Bis Pfarrer Franz Wolfring kam.

Bischof Otto zu Besuch

Konfessionen im Wechsel

In Schutt und Asche

Mit Medaille dekoriert

Michelfeld. Das Gotteshaus reicht in seinem Ursprung bis in hohe Mittelalter zurück. Die Urkirche, die mehr einer Kapelle glich, wurde 1119, im Jahr der Klostergründung, durch Kaplan Herold erbaut.Bereits zwei Jahre später, am 6. November 1121, gab der heilige Bischof Otto, der auch das Kloster Michelfeld gestiftet hat, den Mönchen die Erlaubnis, in dem Gotteshaus die Sakramente zu spenden und die Toten zu beerdigen. Von da ab war Sankt Leonhard eine selbstständige Pfarrei.Bischof Otto nahm am genannten Tag beim Fürstentreffen in Regensburg teil. Auf der Heimreise nach Bamberg machte er in Michelfeld Station und waltete seines Amtes.1581 ist in den Niederschriften das Gotteshaus St. Leonhard als "Steinkirche mit einem gedrungenen mächtigen Turm" beschrieben. Auf einer Darstellung sind vier Türmchen zu sehen. Sie weisen auf die niedere Gerichtsbarkeit hin, die in dem betreffenden Ort ihren Sitz hat.Zu dieser Zeit war die Kirche aber nicht mehr katholisch, denn um 1550 war die Reformation in Michelfeld eingezogen. Später folgte ein weiterer Wechsel von der protestantischen zur kalvinistischen Glaubenslehre.Für St. Leonhard brachen schwere Zeiten an. Nach dem Bildersturmmandat des Kurfürsten Friedrich vom 15. Januar 1567 wurden alle Bilder und Darstellungen religiöser Art auch in der Michelfelder Kirche entfernt. Als bei der Einführung der Gegenreformation 1629 auch die hiesige Pfarrei visitiert wurde, gab es im Gotteshaus nur mehr einen Altar und einen Predigtstuhl: "Das Sacrarium ist vermauert, kein Kreuz auf der Spitze des Turmes, an allen Orten Öde und Wüste genug", ist in der Niederschrift zu lesen.Neuen Schrecken brachten 1634 die Schweden, als sie St. Leonhard in Schutt und Asche legten. Danach verlagerte sich das gesamte gottesdienstliche Leben der Pfarrei in die Klosterkirche.1725 bis 1732 gingen die Michelfelder an den Wiederaufbau der Pfarrkirche. Unter Pater Otto Holzner schritten die Arbeiten gut voran. Bald schmückten ein neuer Hochaltar und verschiedene Kunstgegenstände das Gotteshaus. An der neuen Kanzel legte der im nahen Degelsdorf geborene Bildhauer Johann Michael Doser mit Hand an.Insgesamt ist St. Leonhard 700 Jahre lang die Pfarrkirche Michelfelds gewesen. 1803 erfolgte die Verlegung in die Kloster- oder Asamkirche. Das hatte zur Folge, dass die Friedhofskirche immer mehr vernachlässigt wurde. Dieses Desinteresse nahm ein Ende, als Pfarrer Wolfring 1979 nach Michelfeld kam.Mit aller Kraft setzte er sich für eine Renovierung dieses Gotteshauses, des Ölbergs und der Wieskapelle ein. Im Innern der Kirche wurde 1983 der Stuck restauriert, der von dem Hofstukkateur Rudolf Albini im Jahre 1737 angebracht worden war. Die Chordecke am Hochaltar bekam die gleiche Fassung wie das Schiff.Pfarrer Wolfring war sehr zufrieden mit der guten Arbeit und stellte fest: "Das schaut jetzt aus wie der bayerische Himmel." Nach vierjähriger Restaurierung riefen die Glocken am 1. November 1985 wieder zur Allerheiligen-Andacht. Im selben Jahr nahm Pfarrer Franz Wolfring die Bayerische Denkmalschutzmedaille aus den Händen des damaligen Kultusministers Hans Maier entgegen.