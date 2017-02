Überfall am Faschingssonntag in Michelfeld [Aktualisierung]

Michelfeld. Das war alles andere als eine Faschingsgaudi: In Michelfeld ist am Sonntagabend ein 30-Jähriger in seinem Hof angeblich von vier unbekannten Tätern zusammengeschlagen worden. Der Mann, so berichtet die Polizei, sei gegen 20.30 Uhr auf das Quartett in seinem Anwesen aufmerksam geworden.

Wie es seitens der Ermittlungsbehörde weiter hieß, sei einer der Angreifer auf der Motorhaube des Autos des 30-Jährigen - einen VW mit auffälliger grüner Sonderlackierung - gestanden. "Der junge Erwachsene hatte hierbei eine Saw-Maske auf und forderte den Geschädigten auf, in den Hof zu kommen", berichtete die Polizei.Dieser Aufforderung sei der 30-jährige Michelfelder nachgekommen und dann in seinem Hof von den unbekannten Personen zusammengeschlagen worden. Allerdings trug der Mann offnebar nur leichte Verletzungen davon. Der linke Zeige-und Mittelfinger sei etwas lädiert, heißt es. Die vier unbekannten Täter sollen dann durch die Michelfelder Hauptstraße in südöstlicher Richtung geflüchtet sein.Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Zeugen sollen sich mit der Inspektion Auerbach unter der Telefonnummer 09643/92040 in Verbindung setzen.