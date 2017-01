Unfall in Auerbach

Der Aufprall war laut zu hören: In der Auerbacher Innenstadt krachten am Mittwoch zur Mittagszeit zwei Autos ineinander. Die Unfallverursacherin wurde dabei leicht verletzt und vom BRK-Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Pegnitz gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 63-jährige Auerbacherin die Michelfelder Straße stadteinwärts und wollte an der Einmündung Marienstraße nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 31-jährigen Auerbacher, der stadtauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die dabei so stark beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr Auerbach leistete wertvolle Hilfe bei der Reinigung der Fahrbahn und der Verkehrslenkung.