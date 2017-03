Eine Konkurrenz zur Maximiliansgrotte wird der "Petersdom" nie werden. Ihm fehlen einfach die Tropfsteine. Aber die jetzt erst zugänglich gemachte Höhle in der unmittelbaren Nachbarschaft hat andere Reize: Sie ist von Menschen vollkommen unberührt.

Im letzten Versuch

Fledermäuse mit Geheimnis

Krottensee. Dass dieses unterirdische System existiert, ahnte man schon seit 1957. Damals stießen Höhlenforscher vom Speleoclub Sulzbach knapp 200 Meter östlich des Eingangs zur Maximiliangrotte am "Zinnberg" auf eine Öffnung im Boden. Dieser Schacht endete aber bereits nach fünf Metern und widersetzte sich über die Jahre hinweg sämtlichen Versuchen, ihn zu verbreitern und die Geheimnisse dahinter ans Tageslicht zu bringen. Der Spalt blieb 20 Zentimeter groß, das Gestein war so hart, dass die Leute von der Forschungsgruppe Höhlen und Karst Franken (FHKF) einfach nichts davon abschlagen konnten.2014 gab es dann den letzten Versuch, einen ganz aufwendigen, mit Treibkeilen und in unendlich anstrengender Handarbeit. Doch der führte im Mai 2016 zum Erfolg, der Durchbruch gelang. "Eine imposante Höhle", nennt FHKF-Ehrenvorsitzender Dieter Preu (78) das, was dahinter zum Vorschein kam - eine Halle, 50 Meter lang, 20 Meter breit, 15 Meter hoch. "Petersdom" tauften sie ihre Entdecker, in Erinnerung an den verdienten FHKF-Forscher Peter Conrad. Dahinter kommt eine Art Canyon, der sich nach unten zieht. Er erhielt den Namen "Alter Sulzbacher", eine Anspielung auf die Entdecker vom Speleoclub. Rund 450 Meter Gesamtganglänge gibt Bernhard Nerreter, der Vorsitzende des FHKF, für das bis jetzt bekannte System an. "Und es ist vorstellbar, dass dahinter noch mehr kommt.""Das wird nie eine öffentliche Schauhöhle werden", sagt Nerreter. Weil die imposanten Tropfsteine fehlen und auch weil schon der Zugang so kompliziert ist: Er geht nur über einen 14 Meter langen engen und gefährlichen Schacht. "Der ist nicht ohne" - und deshalb mit einem Metalldeckel verschlossen, auch weil er direkt am Wanderweg liegt.Die verborgene Welt ohne irgendeine menschliche Einwirkung ist für Geologen wie Biologen gleichermaßen faszinierend. Forscher von den Universitäten Bochum und Hamburg haben dort deshalb alles genau erkundet. Sie entdeckten Kristalle, die zum Teil aus der Eiszeit stammen, Schwämme, Versteinerungen und die ein bis zwei Millimeter großen typischen Höhlentiere, Springschwänze oder Krebse.Und Fledermäuse. Die waren für Rudolf Leitl quasi die Eintrittskarte in die Höhle. Denn der Amberger Fledermaus-Experte wurde dazugeholt, um zu klären, wie die Tiere in die Gänge kommen. "Ich weiß es bisher selbst nicht", sagt er, "aber es gibt Arten, die spüren kleinste Luftströmungen über Löchern im Waldboden und kriechen dort rein." Die könnten dann auch mehrere Meter durch engste Spalten krabbeln.Noch sind die Untersuchungen der Forscher in vollem Gange. Bernhard Nerreter schätzt, dass in etwa zwei Jahren alles ausgewertet ist und es dann auch eine Publikation dazu geben kann.