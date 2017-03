Ehrungen Kreisvorsitzende Marianne Kies-Baldasty, Ehrenkreisverbandsvorsitzender Herbert Göth und 3. Bürgermeister Norbert Gradl zeichneten die Jubilare aus:



Zehn Jahre Mitgliedschaft: Rudolf Trenz, Frieda Feilner, Ilse Baier, Peter Neumann, Elisabeth Prosche, Sieglinde Merkl, Ingrid Nuß, Elfriede Leipelt, Stefan Kustner, Angela Rupprecht, Elke Überfuhr und Karl-Heinz Fuchs



20 Jahre: Winfried Adler, Helmut Feilner, Georg Sauer, Heinz-Dieter Ross, Karl Heberl, Horst Thiel, Alfred Baier, Petra Adams und Elisabeth Feigt



25 Jahre: Margarete Putzer und Kunigunde Müller



40 Jahre: Marianne Danninger . (cs)

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die in den 29 Ortsverbänden des VdK im Landkreis ihresgleichen sucht. "Man könnte fast ein bisschen neidisch werden", zog die Kreisverbandsvorsitzende Marianne Kies-Baldasty bei der Hauptversammlung im Schützenheim Nitzlbuch den Hut vor der Leistung des Ortsverbands Auerbach.

Auerbach/Nitzlbuch. Vorsitzende Heidi Deinlein und ihr Team haben in den eineinhalb Jahren seit ihrer Amtsübernahme nicht nur die Mitgliederzahl von 446 auf 523 gesteigert. Auch Aktivitäten und Angebot haben sie hochgefahren.Die stattliche Zahl von 9800 Mitgliedern im Kreisverband sage aber auch aus, dass viel Not unter den Menschen herrsche, mahnte die Kreisvorsitzende. Die Schere zwischen Reichtum und Armut klaffe immer weiter auseinander. "Die Bundestagswahl hat daher große Bedeutung für den VdK", betonte Kies-Baldasty. Sie lobte das Engagement der Vorstandschaft in Auerbach in Sachen Barrierefreiheit (dazu eigener Bericht unten).3. Bürgermeister Norbert Gradl hielt die rund 100 Besucher bei einer Versammlung für rekordverdächtig. Gerade in einer Ellenbogengesellschaft leiste der Sozialverband VdK wertvolle Arbeit. Ein warnendes Beispiel biete Amerika, wo gerade mit Gewalt versucht werde, die mühsam erkämpfte Krankenversicherung wieder abzuschaffen.Im Rückblick ließ Heidi Deinlein die Veranstaltungen Revue passieren, von Ausflügen über Infoabende bis hin zu den monatlichen Plauderstündchen im Bürgerhaus. Ein großes Dankeschön galt den Sammlerinnen der Aktion "Helft Wunden heilen". Aus seinem Anteil daran habe der VdK hilfsbedürftige Auerbacher Bürger und Kinder unterstützt. Seit Februar 2016 biete der Ortsverband in Auerbach auch wieder eine Rechtsberatung durch die Kreisgeschäftsstelle Amberg an.