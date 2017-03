Auerbach/Nitzlbuch. Unter dem Titel "Weg mit den Barrieren" brachte der VdK 2016 bundesweit eine Kampagne ins Rollen. In Auerbach nahmen sich die beiden Vorsitzenden Heidi Deinlein und Gerda Suft der Sache an.

Mitte vergangenen Jahres schauten sie sich in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen, aber auch bei der Stadt und der katholischen Kirche um. "Es war grundsätzlich eine freundliche und verständnisvolle Atmosphäre", blickte Gerda Suft bei der Hauptversammlung zurück.Beanstandungen und Vorschläge hatte sie in einem Brief an Bürgermeister Joachim Neuß zusammengefasst. Im Bürgerhaus am Unteren Markt könnten Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Rollator die Tür nicht alleine öffnen. Der Parkplatz am Friedhof (Eingang gegenüber Gärtnerei Schnödt) sollte nach der behindertengerechten Gestaltung des Eingangs als Behindertenparkplatz ausgewiesen werden.Barrierefreie Zugänge bei der Mittel- und Grundschule sowie eine behindertengerechte Gestaltung im hinteren Teil der Dr.-Heinrich-Stromer-Schule wurden bei Schulleiterin Gabriele Appl angesprochen. Wegen der "letzten Hürde", die ohne Hilfe nicht zu bewegende Tür am Haupteingang der katholischen Pfarrkirche, nahm der VdK mit Kirchenpfleger Wilhelm Schelz Kontakt auf.Der Leitung sei bewusst, dass Grund- und Mittelschule die entsprechende Norm nicht erfüllen, hieß es in der Reaktion von dort. Eine Änderung sei aber derzeit nicht möglich, da die Finanzierung der Maßnahmen noch nicht geklärt ist und daher keine Aussage über den Baubeginn getroffen werden könne.Die Stellungnahme aus dem Rathaus verwies auf den anstehenden Umbau. Alle Punkte seien in die Planungen und Überlegungen einbezogen. An der Problematik der Eingangstüre des Rathauses könne nichts geändert werden.Der zugesicherte Behindertenparkplatz am Zugang des Friedhains existiere inzwischen, aber ohne das Hinweisschild. Bauamtsleiterin Margit Ebner räumte ein, dass es übersehen wurde, versprach aber Abhilfe. Die Kirchenverwaltung lasse durch einen Architekten prüfen, ob sich das Problem an der Tür durch elektronische Hilfsmittel lösen lässt."Einen Grund, das Motto 'Weg mit den Barrieren' im Jahr 2017 auslaufen zu lassen, sehen wir nicht", bekräftigten die beiden Vorsitzenden und kündigten an, dieses Thema am Kochen zu halten.