Mehr als drei Monate liegt die Halloween-Nacht 2016 jetzt zurück. Noch immer beschäftigt sie die Auerbacher Polizei. Sie ermittelte jetzt einige Verdächtige, die für mehrere Sachbeschädigungen im Stadtgebiet in Frage kommen.

Dabei handelt es sich, wie die Polizeiinspektion am Donnerstag mitteilte, um die Taten von Sprayern. Sie hinterließen an verschiedenen Stellen in Auerbach unter anderem Graffiti und Hakenkreuze. Dadurch richteten sie einen Schaden von etwa 2000 Euro an.Nach wie vor ungeklärt ist der Wurf eines Farbbeutels an die Fassade eines Wohnhauses Am Rabensteig. Auch zu den abgeschlagenen Außenspiegeln an Autos in der Engen Gasse, der Bahnhofstraße und der Hopfenoher Straße sind bisher keine Tatverdächtigen bekannt. Wer dazu noch Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Auerbach, 09643/9 20 40, zu melden.