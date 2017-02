So viel Nachwuchs auf einmal hatten die Schulschwestern in Auerbach schon lange nicht mehr. Vier junge Frauen traten ins Postulat ein.

Geschehen ist dies am Samstagabend bei einer feierlichen Andacht über das markante Ordenszeichen der Schulschwestern von Unserer Lieben Frau, das auf eine Vision der Ordensgründerin Alexia Le Clerc im Jahre 1597 zurückgeht: Es stellt ein Kreuz und einen gebogenen Getreidehalm dar, die beide aus einer Krippe wachsen. Letztere ist als Buchstabe M (für Maria). Jede Ordensfrau trägt als ersten Vornamen "Maria".Provinzoberin Lucilla Hauser nahm die Bitte der Kandidatinnen um Aufnahme in das Postulat entgegen und überreichte das Ordenszeichen als Anstecknadel. "Nun beginnt für Sie die engere Vorbereitung auf das Ordensleben", erklärte sie. Angehörige und Freunde waren zahlreich gekommen, um die vom Schwesternchor umrahmte Feier zu erleben.Sara Rötschke ist 32 Jahre alt und kommt aus Hoyerswerda (Sachsen). Sie ist Erzieherin und Konditorin. Kristin Hubert ist 24 Jahre alt und stammt aus Speyer. Ihren Abschluss "Bachelor of Arts in American Studies" hat sie an der Universität Heidelberg gemacht. Die 21-jährige Raphaela Wundlechner aus Augsburg war bisher als milchwirtschaftliche Laborantin tätig. Christina Geray aus Bad Waldsee hat das Gymnasium mit dem Abitur abgeschlossen.Nach den Glückwünschen erwartete die Festgemeinde eine kleine szenische Darstellung. Passend zum Fest "Unsere Liebe Frau in Lourdes", das die katholische Kirche an diesem Tag feierte, trat die heilige Bernadette (Hannah Walter) auf, die sich einem Verhör durch zwei Untersuchungskommissare (Esther Borstner und Thekla Hofer) unterziehen musste. Wenn sie meinten, sie könnten das ungebildete 14-jährige Mädchen rasch der Lüge überführen, hatten sie sich getäuscht. Bernadette frappierte durch schlagfertige, wahrheitsgetreuen Antworten.Ein halbes Jahr dauert das Postulat, in dem die vier Anwärterinnen von Oberin Martha Maderegger unterrichtet werden. Am 12. August 2017 erfolgt die Einkleidung in der Mutterhauskirche, für die Erzbischof Dr. Ludwig Schick schon zugesagt hat. Dann erhalten die vier Postulantinnen die schwarze Ordenstracht mit dem weißen Schleier der Novizinnen und einen Ordensnamen. Damit beginnt das zweijährige Noviziat.