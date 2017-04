Am späten Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2162 an der Abzweigung nach Ranna ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 47-Jähriger, der mit seinem Auto aus Richtung Hersbruck kam, eine vorausfahrende, verkehrsbedingt abbremsende Opel-Fahrerin übersehen.

Durch den Zusammenprall wurde der Wagen der Frau zudem noch leicht auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Letztlich entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 9000 Euro. Die Fahrerin des mittleren Pkw sowie deren Beifahrerin wurden mit Verdacht auf ein leichtes Halswirbelschleudertrauma ins Krankenhaus nach Pegnitz gebracht.Zwei der drei involvierten Pkw mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr Ranna kümmerte sich um austretende Betriebsstoffe.