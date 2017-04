Am späten Montagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2162 an der Abzweigung nach Ranna ein Verkehrsunfall. Eine junge Familie aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach war mit einem VW Touran auf der Staatsstraße von Neuhaus kommend in Richtung Auerbach unterwegs. Bei der Abzweigung nach Ranna fuhr plötzlich ein Mann mit seinem Opel Astra auf die Staatsstraße ein und es kam zum Zusammenstoß.

Dabei wurde der Astra die Böschung hinuntergeschleudert. Nach ersten Informationen vor Ort wurde eine Person verletzt und durch den Rettungsdienst aus Auerbach in ein Krankenhaus gebracht. Die junge Familie kam mit dem Schrecken davon. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Feuerwehr aus Ranna war an der Einsatzstelle, leitete den Verkehr halbseitig vorbei und reinigte die Fahrbahn.