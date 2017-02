Ernst Schalanda führt künftig die Wasserwacht-Ortsgruppe an. Als sein Stellvertreter wurde Peter Herrmann gewählt. Reiner Ebert ist weiterhin als Technischer Leiter (Stellvertreter Franz Heringklee) und als Kassier gefordert sowie Cornelia Herrmann im Amt der Schriftführerin. Als Beisitzer unterstützt Roland Rupprecht das Leitungsteam.

Vater einer der Gründer

Geduld mitbringen

Sechs Gruppen

"Auerbach hat bei ihm schwimmen gelernt" Dem Schwimmen selbst sehr verbunden, stellte Landrat Richard Reisinger den wertvollen Dienst der Wasserwacht heraus - egal, ob am Beckenrand, bei der Ausbildung oder bei Einsätzen. Dabei würden die Rahmenbedingungen immer schwieriger. Eine Steigerung des Stellenwerts sei notwendig. 39 Jahre wertvoller Dienst am Nächsten sei beeindruckend in der Verbandslandschaft. "Ganz Auerbach hat bei ihm Schwimmen gelernt." Mit Blick auf den Abtritt bediente sich der Landkreischef, der nicht mit leeren Händen kam, des geflügelten Zitats in Auerbach: "Solange es einen Himmelhuber gibt, gibt es auch eine Wasserwacht." Denn auch nach seinem Rückzug gilt für Günter Himmelhuber, wenn er gebraucht werde, helfe er gerne. (cs)

Ärawechsel war angesagt bei der Hauptversammlung der Wasserwacht-Ortsgruppe: Günter Himmelhuber zog sich nach 39 Jahren an der Spitze dieser Rettungsorganisation zurück. Seine Leistungen wurden mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden gewürdigt. Er kann auch auf über 50 Jahre Mitgliedschaft bei der Ortsgruppe zurückblicken. Nachfolger wurde der bisherige Jugendleiter Ernst Schalanda.Ihre Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements von Himmelhuber über fast vier Jahrzehnte brachten die Spitzen des Kreisverbandes von Wasserwacht und Rotem Kreuz sowie Landrat Richard Reisinger zum Ausdruck. Der Name Himmelhuber ist seit Gründung der Wasserwacht eng mit ihr verbunden. Vater Josef Himmelhuber hob 1954 zusammen mit Johann Grüner die Ortsgruppe aus der Taufe und trug mit viel Herzblut zum Aufbau bei. Insbesondere nach der Eröffnung des Freibades 1964 ging es kontinuierlich bergauf.1972 stand die erste Tauchergruppe zur Verfügung. Zu ihrem ersten Einsatz wurde sie zur Bergung eines VW-Busses aus der Pegnitz gerufen. 1980 konnte ein Bus in Dienst gestellt werden. Eine große Errungenschaft bedeutete für die Rettungskräfte das Jetboot für den Badeweiher. "Mit der Ausrüstung ist die Wasserwacht auf dem neuesten Stand", wies Günter Himmelhuber bei seiner Amtsübergabe mit Stolz hin. Als jüngste Anschaffung reiht sich das Sonargerät ein, ohne das heute nicht mehr ausgerückt wird.Für die wirklich vorbildliche Leistung der Wasserwacht überbrachte Bürgermeister Joachim Neuß zusammen mit einem gefüllten Kuvert den Dank der Stadt. Neben der originären Aufgabe, der Rettung von Menschen, hob Neuß auch die Leistung als verlässlicher Partner der Stadt heraus. So wäre ohne Wasserwacht das Freibad nicht zu betreiben gewesen. "Wir hätten schließen müssen." Auch bei der traditionellen Seniorenfeier sind die Helfer der Wasserwacht eingebunden. "Der Nachwuchs bedient die ältere Generation." Die Jugend sei gut aufgehoben in der Ortsgruppe. Auch wenn die Besucherzahlen im städtischen Freibad wegen vieler anderer Freizeitangebote etwas rückläufig seien, "will es der Stadtrat so lange als möglich offen halten". Nach 25 Jahren stünden auch Sanierungsmaßnahmen ins Haus. "Wir warten mit Spannung auf das Frühjahr, wie viele Fliesen ausgetauscht werden müssen." Außerdem hoffe man darauf, die Rutsche noch einige Jahre betreiben zu können.Günter Himmelhuber galt die Anerkennung für seine Lebensleistung. "Ihr könnt echt stolz sein auf das, was hier geschaffen wurde, um Auerbach braucht uns nicht bange zu sein", würdigte WW-Kreisvorsitzender Michael Schmidt die Arbeit der Ortsgruppe. Er wünschte, dass mit den neuen Feldern die Jugend anzusprechen und viele der jungen Menschen damit für die Wasserwacht zu gewinnen seien. Was das neue Fahrzeug betrifft, bat Schmidt um Geduld nach dem Motto "Gottes Mühlen mahlen langsam". BRK-Kreisvorsitzender Gerd Geismann wies auf die enormen Veränderungen in den Aufgabengebieten der Ortsgruppen hin, die wiederum erhebliche Auswirkungen auf Zuständigkeiten mit sich brächten und eine entsprechende Ausrüstung erforderten. Auerbach sei stets eine wertvolle Stütze gewesen. Die erste Rettungswache in Auerbach, so erinnerte Geismann, war im Hause Himmelhuber untergebracht.Ein beachtliches Pensum hatte die Ortsgruppe laut Technischem Leiter Reiner Ebert 2016 zu absolvieren: sechs Taucheinsätze und Vermisstensuchen, 431 Aufsichtsdienststunden, dazu die Teilnahme an Ausbildungsangeboten und am Winterschwimmen, fünf Schwimmkurse im Hallenbad und einer im Freibad für Asylbewerber. Abgenommen wurden auch Rettungsschwimmabzeichen in Bronze und Silber.Bei 16 Ein- und vier Austritten zählt die Ortsgruppe aktuell 240 Mitglieder, darunter 102 Jugendliche, von denen 80 aktiv sind. Auf aktuell 39 Jungen und 46 Mädchen in sechs Leistungsgruppen kann sich laut Jugendleiter Ernst Schalanda die Ortsgruppe stützen. Für ihr Engagement über viele Jahre wurden Hans-Peter Klein und Heinz Scholz geehrt.