Wiedersehen Jahrzehnte nach der ersten Kommunion in Gunzendorf

Gunzendorf. In der Pfarrkirche St. Ägidius in Gunzendorf feierten verschiedene Jahrgänge ihre Jubelkommunion. Vor 25 Jahren ging Andreas Preininger zum ersten Mal an den Tisch des Herrn. Vor 40 Jahren waren es Erich Biersack, Renate Dimler, Bernhard Eisend und Hubert Götz; vor 50 Jahren Renate Gößwein, Gerhard Lautenschlager, Elisabeth Och, Ingeborg Springer und Erwin Schäffner, vor 60 Jahren Anna Helfrecht, Maria Lindner, Oskar Rodler und Waltraud Schneider, vor 70 Jahren Anton Dippolt, Josef Leißner, Elfriede Nickl, Luitgard Siegler, Hildegard Speckner und Kunigunde Stützinger. Den Festgottesdienst gestalteten Pater Peter Starmach CR und die Blaskapelle aus Körbeldorf, geleitet von Roland Franz. Um die Organisation und Einladung hatte sich Kerstin Maier gekümmert. Beim gemeinsamen Mittagessen im Landgasthaus Götz (Mittler) in Steinamwasser tauschten die Jubilare Erinnerungen an ihre Erstkommunion aus. Bild: Rühl