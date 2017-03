Auerbach/Welluck. "Es gibt wohl keinen Respekt mehr vor fremdem Eigentum" fragen sich Gerhard und Nicole Lindner aus Welluck.

Ihnen sitzt noch der Schrecken über ein grausames Vorgehen auf ihrem landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit 65 Tieren und Freiluftställen in den Knochen. Zum Jahreswechsel 2015 auf 2016 verletzten Unbekannte eine trächtige Kuh und attackierten ein Jungrind mit einem Messer.Diesmal war das Grundstück Ziel einer Entsorgungsaktion. Gerhard Lindner entdeckte Plastikmüll, der verstreut auf seiner eingezäunten Weide lag. Dort will er in Kürze wieder seine Rinder grasen lassen. Offensichtlich werde nicht mehr an das Tierwohl gedacht: "Sollen die Rinder wohl Plastikmüll kauen?"Am vergangenen Mittwoch ackerte Lindner entlang der Bundesstraße 85 eine Fläche um, die an das Weideland angrenzt. Er fand eine Menge Flaschen. Obwohl es andere Möglichkeiten gäbe, wurden sie offensichtlich im Vorbeifahren durch das Autofenster entsorgt.Bei dem neuerlich deponierten Plastikmüll auf dem landwirtschaftlichen Grundstück mussten die Frevler aber erst einen Zaun überwinden, um auf das Lindner-Grundstück zu gelangen. Der Vollerwerbslandwirt kann sich nicht erklären, warum: "Wir machen doch nichts Außergewöhnliches, sondern tragen nur zur Lebensmittelerzeugung bei!"