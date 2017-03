(abu/eik) Die beiden Täter hat die Polizei schon in der vergangenen Woche festgenommen. Nun suchen die Ermittler nach den rechtmäßigen Eigentümern mehrerer Schmuckstücke, die diese Einbrecher erbeutet haben. Inzwischen sitzen die beiden Männer, 14 und 18 Jahre alt, in Untersuchungshaft.

Bei ihnen hatten die Fahnder mehrere Schmuckstücke gefunden: Die Kripo Amberg sucht jetzt nach den Eigentümern dieser Wertgegenstände. "Diese könnten aus Straftaten, die in der Oberpfalz oder in Mittelfranken begangen wurden, stammen", teilt die Polizei dazu mit.Die Ordnungshüter haben das Duo nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Auerbach festgenommen. Am Freitag, 10. März, waren die Täter gegen 14 Uhr in ein Anwesen in Auerbach eingedrungen und entwendeten Beutestücke. Aufmerksame Zeugen waren auf den Einbruch aufmerksam geworden, verständigten sofort die Polizei und verfolgten die beiden Männer unauffällig. Eine Streife nahm sie dann fest. Die Beamten stellten bei dem Duo Schmuck sicher, den sie bislang keiner Straftat und keinem Eigentümer zuordnen konnten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Täter auch weitere Einbrüche im Bereich Mittelfranken begangen haben könnten.Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet Zeugen, die den Schmuck erkennen, oder Hinweise auf den Eigentümer geben können, sich unter 09621/8900 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.