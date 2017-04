Zwillinge feiern ihren 80. gemeinsam

Die Familie, zu der insgesamt sechs Kinder gehörten, wohnte zunächst in der Apothekergasse. 1938 schufen die Eltern mit viel Hand- und Spanndiensten ein Eigenheim am Galgenberg, ein Jahr später konnte die Familie einziehen.1958 heiratete Angela Kohler. Eine Tochter und ein Sohn gingen aus der Ehe hervor. Inzwischen kann sich die Jubilarin über zwei Enkelkinder freuen. 1980 erfüllte sich das Ehepaar, zusammen mit Tochter und Schwiegersohn, durch den Erwerb eines Wohnhauses in der Maffeistraße den Traum von eigenen vier Wänden.Zunächst in der Gärtnerei Kunz beschäftigt, brachte sich Angela Kohler über 20 Jahre in der Novetta ein. Nach deren Schließung folgten elf Jahre in der Bulag und vier Jahre im Nachfolgebetrieb Juliano-Moden. Bürgermeister Joachim Neuß überbrachte mit den Glückwünschen der Stadt ein Fitnesskörbchen.