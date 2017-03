Da soll noch einmal einer sagen, die Jugend ist bei der Berufswahl nicht vielseitig interessiert. Der Beruf des Bestatters liegt auch im Fokus der künftigen Schulabgänger. Eine von ihnen macht demnächst ein Praktikum. Und sie ist nicht die einzige, die sich in dieser Sparte versuchen will.

Müllers letzte Broschüre

Erfahrungen gesammelt

In Rathäusern aufgelegt

Als sie von der Mittelschülerin mit dem Praktikumsplatz beim Bestatter hörte, dachte Realschullehrerin Katja Mandel an den Besuch ihrer Klasse im Berufsinformationszentrum (BIZ) in Amberg. Auf einem Fragebogen kreuzten einige Schüler ebenfalls diesen Beruf als denkbare Alternative für sich an. Und auch in der Ausbildungsplatz-Broschüre der Frankenpfalz finden sich Praktikumsplätze aus der Bestattungsbranche.Deutlich größer fällt die zwölfte Ausgabe dieses Heftes aus, das am Donnerstag im Auerbacher Rathaus vorgestellt wurde. In diesem Jahr sind erstmals auch Pegnitzer Betriebe angefragt worden. Alles in allem 314 Plätze hat Horst Müller zusammengefasst und den Schulabgängern an die Hand gegeben. Zum letzten Mal übrigens, denn im Herbst geht er in den Ruhestand.Die Broschüre ist ein Erfolg, können sich Schulabgänger doch gezielt bei Firmen informieren und bewerben. Die Klassen 8a und 8M der Mittelschule und die 9. Klasse der Realschule nahmen die Hefte stellvertretend für ihre Mitschüler in Empfang.Von der Frankenpfalz hatten einige vorher schon gehört, Bürgermeister Joachim Neuß erklärte beim Termin im Rathaus aber noch einmal die Vorzüge der grenzübergreifenden Zusammenarbeit. Gute Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt biete die Region; auch und vor allem denen, die bereit sind, Gemeindegrenzen und Kilometer zu überwinden.Aus den Gemeinden Betzenstein, Hartenstein, Hirschbach, Königstein, Neuhaus, Plech, Velden und Auerbach und eben auch Pegnitz wurden 504 Betriebe angefragt. 314 haben geantwortet und bieten von A wie Altenpfleger bis Z wie Zimmerer eine große Bandbreite an Ausbildungsberufen an.72 Lehrstellen sind aus Pegnitz genannt worden. Von den dort 304 angefragten Betrieben haben aber nur 14 eine Antwort gegeben. "Eine schlechte Quote", wie Neuß meinte. Doch dies schrieb er den Anfangsschwierigkeiten jeder Neuerung zu.Die Schüler im Sitzungssaal haben meist schon Praktika absolviert, wie sie auf Nachfrage erklärten. In den nächsten Wochen folgen weitere. Auch wie man eine Bewerbung formuliert, wissen sie schon.Dankbar sind die Schulen für die Frankenpfalz-Broschüre, könne man den Schülern doch direkte Ansprechpartner an die Hand geben. Sie liegt in den Rathäusern der beteiligten Gemeinden zum Mitnehmen bereit. Auf der Website der Stadt Auerbach ist sie online als Blätterbuch einsehbar. Neuß wünschte den künftigen Schulabgängern viel Glück bei der Berufswahl und ermutigte sie, sich aktiv ins öffentliche Leben mit einzubringen.