Wenn Thorsten Grädler, 2. Bürgermeister der Stadt Vilseck und Kreisrat der Freien Wähler im Landkreis, von "Zeit für Veränderungen" spricht, dann meint er damit die Konsequenzen der aktuellen Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank und ihre Auswirkungen auf uns alle: Bürger, Wirtschaft und gerade auch die öffentliche Hand. Wenig verwunderlich, dass die knapp 50 Besucher seines Vortrages auf Einladung der Freien Wähler im Auerbacher Kolpingshaus ihm auch nach gut eineinhalb Stunden noch an den Lippen hingen.

Ob es jedem so bewusst war, dass es aktuell gut 20 Mal so lange dauert, sein Erspartes zu verdoppeln, als noch zu den Anfängen der Währungsunion, oder dass der größte Profiteur der niedrigen Zinsen die öffentlichen Hand ist? Thorsten Grädler ist seit gut 30 Jahren, wie er sagt, "Banker mit Leib und Seele" und selbstbekennender "konservativer Sparer".Mit dem Blick auf den Weg Europas zur Währungsunion mit der letzten Stufe der Einführung des Euro zum Jahresbeginn 2002 versuchte er zu belegen, dass die damaligen Thesen mit einer Zinsannäherung in Europa "in keiner Weise eingetroffen sind, sondern sich auf dem niedrigen deutschen Niveau eingependelt haben."So habe neben Griechenland Japan noch heute die höchste Staatsverschuldung. "Alle Japaner", so Grädler, "müssten gut zweieinhalb Jahre arbeiten, nur um die Schulden des Landes abzubauen." Die Verträge von Maastricht seien ständig ignoriert worden, heute könne, ja müsse man das Fazit ziehen, dass von den ständig gefallenen Zinsen die öffentliche Hand am stärksten profitiere. Grädler: "Wer spart, wird mit Negativzinsen bestraft."Die Europäische Zentralbank tue alles, um die Wirtschaft, vor allem in den Südländern, in Schwung zu bringen. Dass Deutschland heute die Lokomotive in Sachen Aufschwung in Europa ist, sei auch ein Verdienst der Agenda 2010.Aktuell liege die Inflation bei knapp zwei Prozent, führe damit sogar zu einer negativen Realrendite und damit auch zu dauerhaftem Kaufkraftverlust, sagte der Referent. Als "Treiber der Inflation" benannte Thorsten Grädler die mittlerweile verdoppelten Öl- und Energie- sowie die Lebensmittelpreise. Zins definierte der FW-Kreisrat als den "Preis für ein Gut, bestimmt durch Angebot und Nachfrage". Mit 154,8 Billionen Euro sei so viel Geld auf der Welt wie noch nie. Diese Summe sei exakt dreimal so hoch wie die Staatsverschuldung aller Länder.Auch wenn die Deutschen aktuell so viel Geld auf die hohe Kanten gelegt hätten wie noch nie, sieht der Finanzexperte vor allem in den bevorstehenden Wahlen Europas eine Gefahr. "Man kann über die EU sagen, was man will, wir verdanken ihr über 70 Jahre Frieden", so Grädler.Wie könne man für das Alter oder für seine Kinder sparen, wenn man keine Zinsen mehr bekommt? Grädler riet hier zu Aktien. Diese seien seiner Meinung nach keine Spekulation, sondern eine Investition in gute Unternehmen, die langfristig anzudenken sei. "Durch den Anstieg des DAX unterliegen Aktien zwar immer Schwankungen, aber nach jedem Ab- kommt auch ein Aufschwung."