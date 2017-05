Insgesamt 20 Mädchen schnupperten beim Girls' Day im ZF-Ausbildungszentrum am Standort Auerbach Berufs-Luft. Sie erfuhren dabei aber noch viel mehr.

Wie bereits in den Vorjahren unterstützte der Automobilzulieferer ZF am Standort Auerbach den bundesweit stattfindenden Girls' Day mit einer eigenen Veranstaltung.20 Mädchen aus Auerbach und Umgebung erhielten wieder die Möglichkeit, in Berufe hineinzuschnuppern, die noch vor einigen Jahren als typische Männerjobs bekannt waren. Schon die vorangegangenen Girls' Days haben gezeigt, dass Frauen den Männern in technischen Berufen in nichts nachstehen, heißt es in einer Pressemitteilung.Beim Bau des "heißen ZF-Drahts" konnten sich die Mädchen im Ausbildungszentrum mit verschiedenen Maschinen und Werkzeugen vertraut machen und ihre praktischen Fähigkeiten beim Anreißen, Feilen, Bohren, Löten und Montieren unter Beweis stellen: Bei diesem Geschicklichkeitsspiel muss eine Drahtöse so schnell wie möglich über einen gebogenen Draht geführt werden, ohne diesen zu berühren.Öse und Draht sind dabei an eine Spannungsquelle angeschlossen und bilden einen unterbrochenen Stromkreis. Kommt es zum Kontakt, schließt sich der Stromkreis - es ertönt ein Signal und eine eingebaute LED leuchtet auf, wodurch der Spieldurchgang als verloren gilt. "Die anfängliche Schüchternheit war schnell überwunden, und so waren die Teilnehmerinnen - begleitet von der tatkräftigen Unterstützung der Auszubildenden - schnell elektrisiert von den Aufgaben, die sie an diesem Tag erwarteten", fasst ZF-Ausbildungsleiter Stefan Kugler die Erfahrungen zusammen.Bei der abschließenden Diskussion konnten sich einige der Mädchen eine Ausbildung oder ein Studium in einem technischen Beruf vorstellen.Gerade das ist das Ziel der jährlich stattfindenden Aktion, betonen die Verantwortlichen der Firma. Sie soll Begeisterung für Technik wecken und den Mädchen Alternativen und Perspektiven für die berufliche Zukunft aufzeigen. Denn noch immer ist die Anzahl der Frauen in diesen Berufen eher gering, so das Unternehmen.So sind bei ZF am Standort Auerbach unter den derzeit 54 technischen Auszubildenden und dualen Studenten nur zwei Frauen.