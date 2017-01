Michelfeld/Pegnitz. Der Michelfelder Bauunternehmer Dieter Hofmann hat das Gelände des "PPP" gekauft. Diese drei Buchstaben standen für eine Nobelmarke in der Auerbacher Nachbarstadt: Pflaums Posthotel Pegnitz glänzte mit fünf Sternen; die Prominenz ging dort ein und aus.

Nach dem Konkurs und dem Zwischenspiel mit einem russischen Investor blieb es lange ruhig um das einstige Vorzeigestück. Die Gebäude wurden großteils abgerissen. Nun hat Dieter Hofmann das Areal erworben. Über seine Pläne damit will er sich derzeit nicht konkret äußern. "Wir müssen jetzt erst einmal unsere Hausaufgaben machen", sagte er der SRZ. Der Verkauf beschäftigte den Pegnitzer Stadtrat am Mittwoch in einer nichtöffentlichen Sitzung.