Die Sitzung des Aufsichtsrats der Raiffeisenbank Auerbach-Freihung begann mit einer Schweigeminute zum Gedenken an den verstorbenen langjährigen Vorsitzenden Günter Müller. Einziger Tagesordnungspunkt war dann die Neuwahl. An die Spitze des Aufsichtsrats wurde der bisherige Stellvertreter, Arthur Schriml, gewählt. Der Studienrat im Mittelschuldienst gehört seit dem Jahr 2000 dem Aufsichtsrat der Bank an. Seine Stellvertretung übernimmt Eva Birkmüller, die seit 2012 im Gremium mitarbeitet und weiterhin auch als Schriftführerin fungieren wird. Bild: exb