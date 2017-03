Seit 25 Jahren gibt es in Michelfeld eine Werkstatt für behinderte Menschen. Regens Wagner beschäftigt dort derzeit 127 Mitarbeiter. Mit einem Tag der offenen Tür feiert die Einrichtung am Samstag, 8. April, ihr Jubiläum.

Michelfeld. "Für Menschen mit Handicap gibt es die Möglichkeit, einer Aufgabe und einem strukturierten Tagesablauf nachzugehen. Die WfbM erfreut sich großer Beliebtheit bei den Kunden", heißt es in einer Pressemitteilung von Regens Wagner: "Hohe Qualität und termingerechte Abwicklung sind gewiss."In der Werkstatt gibt es die Wäscherei, eine Metallgruppe, vier Montagegruppen, zwei Kupplungs-Montagegruppen, die textile Werkstätte, den Garten und die Landwirtschaft. "Ebenso haben wir noch zwei Gruppen des Berufsbildungsbereichs unter unserem Dach", erklärt der Leiter Matthias Fiedler."In der Wäscherei bedienen wir neben unserem Haus Kunden aus der Gastronomie und der Wirtschaft. Die Wäscherei ist gut ausgelastet. Wöchentlich werden etwa vier Tonnen Wäsche gewaschen", sagt Fiedler. In den Metallgruppen seien einige Bohr- und Gewindemaschinen im Einsatz. Mit zwei Sägen führen die Michelfelder Ablängarbeiten aus. Es würden aber auch Biege- und Montagearbeiten übernommen."In den Montagegruppen fertigen wir Teil- und Fertigkomponenten für Firmen in der Region. So produzieren wir Druckluft-Schnellkupplungen, fertigen für Schmiereinheiten Teilkomponenten oder montieren Stifte", gibt der Werkstattleiter weiter Auskunft. Zwei Verpackungsgruppen übernehmen die Konfektion von Montagebeuteln. Die Metallgruppen fertigen unterschiedliche Sägestücke oder liefern Teile für Heim und Haus, KSB oder Lupeg.Ein Kunde der Montagegruppen und Kupplungsmontagen sei die Firma Linz. Teile für Baier und Köppel oder Druckluftkupplungen für die Firma Lüdecke kämen ebenso aus Michelfeld. Die Textilwerkstatt arbeite nach individuellen Aufträgen aus Kirchengemeinden, Vereinen oder der Automatenstickerei. Eine Änderungsschneiderei ist angeschlossen.Angeleitet werden die Mitarbeiter durch Gruppenleiter, die eine Facharbeiterausbildung benötigen. Des weiteren sorgen eine Krankenschwester, Pflegehelfer und Sozialpädagogen für die Behinderten. Weitere Angestellte nehmen sich der Bereiche Logistik, Verwaltung, Hauswirtschaft und Betriebsmittelbau an."Der Anspruch in den vergangenen Jahren hat sich auf jeden Fall verändert. Neben den Stückzahlen, die steigen, werden die Arbeiten immer komplexer. Wir stellen immer mehr Fertigprodukte her", erläutert Matthias Fiedler. Und fügt hinzu: "Die Aufgaben der Verwaltung werden immer umfangreicher, und wir müssen mehr Qualität im Sinne von Zertifikaten vorlegen können. Die Bedürfnisse unserer Beschäftigten stehen natürlich immer im Vordergrund."Neben dem Alltagsgeschäft kümmert sich eine eigens gebildete Arbeitsgruppe um den Ablauf des Tages der offenen Tür. "Wir zeigen an diesem Tag das breite Spektrum von 13 bis 16 Uhr in unserer Werkstatt", kündigt Fiedler an. In den einzelnen Gruppen wird in dieser Zeit normal gearbeitet. Eine Auswahl der Produkte wird auch zum Kauf angeboten. Nebenbei können sich die Gäste bei Kaffee und Kuchen stärken.