Verbrauchermesse "Frühlingserwachen" am Samstag und Sonntag in Auerbach

Der Frühling erwacht in Auerbach: Heute öffnet ab 10 Uhr wieder für zwei Tage die Verbrauchermesse "Frühlingserwachen" in der Helmut-Ott-Halle und im umliegenden Freigelände mit Zelt. 84 Aussteller präsentieren alles, was die Region an Dienstleistungen, Handwerk und Gewerbe zu bieten hat. Von der neuen Gartengestaltung über Renovierung, Versicherungen und Leckereien ist alles dabei. Die Messe hat am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Bild: exb