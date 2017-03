Verbrauchermesse in Auerbach eine Attraktion

(swt) Tausende Besucher lockte am Wochenende die Verbrauchermesse Frühlingserwachen in Auerbach. 84 Aussteller aus Handel, Handwerk und Gewerbe präsentierten in und um die Helmut-Ott-Halle ein breites Angebot quer durch alle Kategorien.

Schirmherr Bürgermeister Joachim Neuß lobte das Engagement der Aussteller und betonte diese wichtige Plattform des örtlichen Gewerbes. Auf rund 2000 Quadratmetern konnten sich die Besucher ein Bild über die Produkte machen. Ein angenehm angelegter Rundgang ermöglichte den Besuchern einen richtigen Einkaufsbummel.Landrat Richard Reisinger zeigte sich bei der Eröffnung ebenso begeistert wie die Bürgermeister aller acht beteiligten Frankenpfalz-Gemeinden. Die Region und ihre Vorzüge würden hier hervorragend repräsentiert, lobte der Chef des Landkreises Amberg-Sulzbach.