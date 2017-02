Seit einem Vierteljahrhundert gehören sie dem Unternehmen an. Jetzt wurden 24 Mitarbeiter des Auerbacher Standorts von ZF Friedrichshafen in Bayreuth für ihre Treue zum Unternehmen geehrt. Zwei ihrer Kollegen bringen es gar auf 40 Jahre.

Startschuss 1991

Autoindustrie als Kunde

Firmen-Steckbrief ZF ist ein weltweit führender Technologiekonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik sowie der aktiven und passiven Sicherheitstechnik. Das Unternehmen ist mit 137 000 Mitarbeitern an rund 230 Standorten in nahezu 40 Ländern vertreten. Im Jahr 2016 hat ZF einen Umsatz von rund 35 Milliarden Euro erzielt (vorläufige Zahlen). Um auch künftig mit innovativen Produkten erfolgreich zu sein, wendet ZF jährlich etwa fünf Prozent des Umsatzes für Forschung und Entwicklung auf. ZF zählt zu den weltweit größten Autozulieferern.



"ZF lässt Fahrzeuge sehen, denken und handeln", so das Motto. Das Unternehmen verfolgt mit seinen Produkten eine "Vision Zero", das Ziel einer Mobilität ohne Unfälle und Emissionen. Mit seinem umfangreichen Portfolio verbessert ZF die Mobilität und Dienstleistungen nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Nutzfahrzeuge und Industrietechnik-Anwendungen.



Das Geschäftsfeld Electronic Systems bietet innovative Elektronik- und Mechatroniklösungen rund um das Automobil, die sich insbesondere auf Elektromobilität und die Effizienzsteigerung im Fahrzeug konzentrieren. Weiterhin vermarktet das Geschäftsfeld Schalter und Sensoren für die Industrietechnik. Zum Geschäftsfeld gehört die Cherry GmbH, weltweit führender Hersteller von Computer-Eingabegeräten. (ben)

Der Automobilzulieferer ZF ehrte 24 Mitarbeiter für 25 Jahre und zwei für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit. Auf der Jubilarfeier in Bayreuth bedankte sich Harald Deiss, Leiter des Geschäftsfelds Elektronische Systeme mit Hauptstandort Auerbach, für langjähriges Engagement für das Unternehmen.Deiss blickte, so heißt es in einer Pressemitteilung, auf die bewegte Geschichte des damals unter Cherry Mikroschalter firmierenden Unternehmens, dem deutschen Ableger des US-amerikanischen Elektronikunternehmens Cherry Corporation.Die Jubilare prägten ein Vierteljahrhundert das Auerbacher Unternehmen, durchlebten Änderungen bei Produkten und Produktionstechnologien, Umstrukturierungen, erlebten die Übernahme von Cherry durch ZF und zuletzt die Verselbstständigung eines Teils von ZF wieder zur Cherry GmbH 2016. Als die Mitarbeiter 1991 bei Cherry anfingen, hatte das Unternehmen gerade 50 Millionen D-Mark investiert, um den Standort in Auerbach umfangreich zu erweitern - er wurde zum modernsten Schalterwerk des amerikanischen Unternehmens. Auf über 10 000 Quadratmetern waren eine zweite Fertigungshalle, Logistikgebäude mit Hochregallager und Verwaltungsgebäude entstanden.Cherry gehörte mit Produkten wie einem Spracherkennungssystem oder einem Grafiktablett zu den Vorreitern bei Computereingabegeräten. Heute ist diese Sparte, die seit 2016 wieder als Cherry GmbH firmiert, Weltmarktführer bei mechanischen Tastaturschaltern. Insbesondere mit der Übernahme durch ZF im Jahr 2008 hat sich ein erheblicher Wandel an den Unternehmensstandorten Auerbach und Bayreuth vollzogen. Schalter und Sensoren für Industrie und Haushalt spielen zwar nach wie vor eine wichtige Rolle.Doch heute dominieren Themen der Automobilindustrie das Geschehen an beiden Standorten: Die meisten Mitarbeiter beschäftigen sich mit elektronischen Sensoren und Steuergeräten unter anderem für Getriebe, Stoßdämpfer und Elektroantriebe. In Auerbach wird mit der sogenannten Leistungselektronik das Gehirn des Elektroantriebs entwickelt, mit dem ZF erstmals 2018 für einen großen europäischen Premiumhersteller in die Serienproduktion geht.Seit der Standort Auerbach 1976 gegründet wurde, haben sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter viel erlebt. Die Mitarbeiter hätten den Wandel jedoch entscheidend geprägt durch ihre Veränderungsbereitschaft, resümiert Deiss: "Ein Vierteljahrhundert lang sich so für ein Unternehmen zu engagieren, das erfordert Kraft und verdient großen Respekt. Dafür danke ich allen Jubilaren!"