ZF unterstützt Klinik und Rettungswache

Einmal im Jahr stellt der Automobilzulieferer ZF, dessen Geschäftsfeld Elektronische Systeme seinen Hauptsitz in Auerbach hat, für eine regionale Institution 2500 Euro bereit. Nach dem Archeladen und dem Förderverein Maffeispiele in den beiden vergangenen Jahren ging die Spende dieses Mal an den Förderverein der St.-Johannes-Klinik und der Rettungswache Auerbach. Dies gab ZF über eine Pressemitteilung bekannt.

Harald Deiss, Leiter des ZF-Geschäftsfelds Elektronische Systeme, begründete diese Wahl: "Der Förderverein übernimmt eine wichtige Rolle im Gesundheitssystem in der Region." Seit mehr als zehn Jahren finanziere er zusätzliche medizinische Ausstattung über das Kassenbudget hinaus. Kolleng bezifferte die bisherigen Ausgaben auf rund 40 000 Euro.