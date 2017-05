Freizeit Bärnau

29.05.2017

Im Geschichtspark gab es am Samstag nicht nur die Lebensgewohnheiten und Lebensumstände der Vorfahren zu bestaunen. Besucher durften selbst aktiv werden - bei einem Sensenkurs etwa. Die Zuschauer durften die Fertigstellung eines Brunnens beobachten und erfuhren auch, wie wichtig damals die Kleidung war und wie diese wieder instandgesetzt wurde: Denn Kleidung war bereits im Mittelalter qualitativ sehr hochwertig und belastbar, da diese auch lange halten musste. Die Besucher konnten bei der Reparatur von Kleidung aus dieser Zeit zuschauen. Auch wurde die Bedeutung der Kettenhemden erklärt.

In den Morgenstunden waren bereits erste Besucher eingetroffen, die in kleinen Gruppen übers Gelände liefen. Die Besucher erhielten einen Audioguide mit auf den Weg und konnten sich dort zu jedem Gebäude die Informationen abrufen. Bei den am Aktionstag angebotenen Attraktionen - wie aktuell beim Bau des Brunnens - durften die Gäste auf dem Gelände direkt beim ersten Wasserschöpfen live dabei sein. Gegen Mittag kamen die ersten Besuchergruppen: Sie durften sich von einer Begleitperson, welche auch direkt die Fragen der Besucher beantwortete, informieren lassen. Früh waren es nur einzelne Besucher, gegen Mittag kamen auch Reisegruppen an.