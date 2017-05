Muttertag in Bärnau

Freizeit Bärnau

17.05.2017

(kro) Mal ganz was anderes: 14 Mütter aus Bärnau und Umgebung unternahmen am Sonntag gemeinsam einen Muttertagsausflug. Gezogen von einem Bulldog machten die Mütter die Gegend "unsicher". Nicht fehlen auf der Tour durfte ein Besuch des Schützenfestes in Wondreb, wo sie einen Stopp einlegten. Bild: kro