Freizeit Bärnau

23.05.2017

23.05.2017

Silberhütte. Täglich kommen Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer auf ihren Touren an der Silberhütte vorbei. Aber aus einer gemütlichen Einkehr wird nichts. Sie stehen vor verschlossenen Türen. Und das schon seit Monaten. Abhilfe ist nicht in Sicht. Das Schutzhaus Silberhütte wird auch vorläufig weiter geschlossen bleiben.

Der Vorsitzende des Oberpfälzer Waldvereins (OWV), Armin Messner, bestätigte am Dienstag, dass sich Verhandlungen mit einer potenziellen Pächterin zerschlagen haben. Dabei hatte die Frau aus dem Landkreis-Osten bereits damit begonnen, sich in der Gaststätte einzurichten. Leider habe sie den ihr ausgehändigten Vertrag erst später gelesen.Warum es sich die Frau wieder anderes überlegt hat, sagte Messner nicht. Am Pachtpreis ist es offenbar nicht gescheitert. Denn der sei minimal. Hier komme der OWV dem Wirt sehr entgegen. "Der Start ist schwer genug", weiß Messner. Gerade jetzt, zum Auftakt der Wandersaison, wäre es wichtig, dass die namhafte Ausflugsgaststätte wieder aufsperrt.Der OWV-Chef hofft, kurzfristig einen anderen Interessenten zu finden. Er sei gerade dabei, wieder eine Annonce aufzugeben. Auch die Brauerei vermittle Kontakte.Ein Problem ist, dass die 1932 errichtete Silberhütte, die auch über einfache Fremdenzimmer mit 19 Betten verfügt, stark renovierungsbedürftig ist. Obwohl der Waldverein in den vergangenen Jahren schon 90 000 Euro investiert hat, gibt es noch viel zu tun. Seit 2013 hatten vier Pächter die Gaststätte bewirtschaftet. Einige warfen schon nach wenigen Monaten wieder das Handtuch.