22.01.2017

Die Temperaturen sind gefühlt gerade am Tiefpunkt. Für die Verantwortlichen des Skilanglaufzentrums Silberhütte um Rudolf Pannrucker steht trotzdem der Höhepunkt bevor.

Langlaufbetrieb gesichert

Skating immer beliebter

Skilanglauf in der Region Für die Wintersportler der Region gibt es nicht nur das Skilanglaufzentrum Silberhütte. Auch in Weiden und im Landkreis laden Loipen zum Skilaufen auf den schmalen Brettern ein. Die meisten Strecken sind dank dem Wetter jetzt auch befahrbar. Wir bieten einen Überblick.



Letzau-Oberhöll



Drei Strecken sind gespurt: Die zwei Kilometer lange Nachtloipe, die Drei-Kilometer- sowie die Sechs-Kilometerstrecke. Die Nachtloipe ist Dienstag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr befahrbar.



Fahrenberg bei Waldthurn



Alle Strecken sind gespurt und gut zu befahren. Dienstag bis Donnerstag besteht die Möglichkeit, von 18 bis 21 Uhr bei Flutlicht zu laufen.



Mitterberg bei Pleystein



Die Loipe auf dem Bocklweg zwischen Pleystein und Vohenstrauß sowie die Hasenbühlloipe sind gespurt.



Tännesberg



Die Loipe ist seit letzter Woche gespurt, die Sportler sollten aber mit Windverwehungen rechnen.



Windischeschenbach



Die Strecke über Bach nach Gössenreuth ist gespurt. Dort besteht Anschluss zur Wildenreuther Loipe. (jut)

Silberhütte. "Ich bin sehr froh, dass der Winter endlich richtig da ist", sagt Pannrucker, Vorsitzender des Förderkreises des Skilanglaufzentrums. Für die Oberpfälzer Wintersportler haben sich die Macher der Silberhütte zuletzt mächtig ins Zeug gelegt: "Alle Strecken sind gespurt und befahrbar", teilt Pannrucker mit.Ein Problem gibt's dennoch: Ab dem 1. Februar fehlt ein Technischer Leiter für die Loipen. Alexander Klettner, der diese Stelle drei Jahre lang inne hatte, wechselt als neuer Bauhofleiter in seine Heimatgemeinde Flossenbürg. Bisher habe man laut Pannrucker noch keinen Nachfolger. "Wir sind im Prozess der Ausschreibung."Falls sich bis Februar kein geeigneter Loipenmacher findet, sei das dennoch kein Beinbruch. "Den Winter bringen wir noch zu Ende, der Langlaufbetrieb ist nicht in Gefahr", versichert Rudolf Pannrucker. Bei Bedarf übernehme der zweite Technische Leiter Christian Ernstberger - auch in seiner Freizeit. Das wäre aber nur der Fall, wenn es ständig schneien würde. "Dann müssten die Strecken dauernd gepflegt werden. Aber der Schneefall legt sich", ist Pannrucker optimistisch.Auf rund 42 Kilometern können sich die Langläufer auf der Silberhütte laut dem Förderkreis-Vorsitzenden austoben. Sowohl im klassischen Stil als auch in der Skating-Technik. Wobei gerade die jüngeren Menschen vor allem skaten, sagt Pannrucker. "Früher war das Diagonallaufen die Nummer eins, jetzt ist es der schnellere und sportlicher aussehende Skatingstil. Wie es die Leute beim Biathlon sehen."Das hat auch Folgen für das Skilanglaufzentrum: Zum einen kommen immer mehr jüngere Sportler, was Pannrucker auch bei der Nachfrage an Skikursen bemerkt. Zum anderen verlangt diese Entwicklung von den Betreibern mehr Arbeit: "Wir müssen anders spuren, größere Flächen walzen und die Loipen verbreitern." Sonst seien die Strecken dem Ansturm der Skater nicht gewachsen. Mit der bisherigen Saison ist Rudolf Pannrucker zufrieden: "Das läuft sehr gut, obwohl anfangs nur die Zwei-Kilometer-Loipe beschneit war." Die sei aber intensiv genutzt worden. "Wir hatten in diesem Winter sogar Probleme, alle Schulen unterzubringen, die angefragt haben", sagt der Vorsitzende der Silberhütte. Bis zu 80 Kinder pro Tag seien vormittags auf den Strecken gewesen. Weil der Winter jetzt endgültig in der Oberpfalz angekommen ist, wird der Andrang am Skilanglaufzentrum nicht geringer. "Wir erreichen jetzt den Höhepunkt der Saison", freut sich Pannrucker. "Ich hoffe, dass es bis März durchgeht."