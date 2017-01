Freizeit Bärnau

23.01.2017

11

0 23.01.201711

Nichts für Weicheier: Bei 16 Grad Minus in der Nacht von Samstag auf Sonntag schlafen Mittelalterfreaks in den windigen Hütten des Geschichtsparks Bärnau. Aber nur die Hartgesottenen.

Feuerzangenbowle

Auch nur Menschen

Hütte mit Zentralheizung

Knuddelige Wollschweine

Selbst wenn die strahlende Sonne die Szenerie romantisch ausleuchtet, bleiben am Sonntag im Geschichtspark Bärnau keine Zweifel offen: Die einstige Knopfstadt wird in diesem Winter ihrem Ruf als "Eiskeller" des Stiftlands wieder gerecht. Um 12 Uhr mittags zeigt das Thermometer 6 Grad Minus, dazu weht der Böhmische Wind. Das sind gefühlte zehn Grad.Alfred Wolf, Vorsitzender des Vereins Via Carolina, steht hinter dem heißen Grill. "Leckere Bratwürste" ruft er den Besuchern zu, die ihre Mützen weit ins Gesicht gezogen haben. Georg Sollfrank rührt im Kessel der Feuerzangenbowle. Auch ihn zieht es zur offenen Feuerstelle, die nicht nur die Bowle warm halten soll. "Hier ist es erträglich", schmunzelt Wolf. "Aber geh nur in den Park. Da findest du Leute, die über Nacht in den Hütten geschlafen haben." Leise flüsternd, damit es keiner hört, fügt er an: "Einer musste wieder abreisen. Dem war es zu kalt, er ist krank geworden."Gott sei Dank: Mittelalterfreaks sind auch nur Menschen! Das darf gerne laut gesagt werden. Wer verbringt schon freiwillig bei 16 Grad Minus eine Nacht in einer windigen Mittelalterhütte, lediglich zugedeckt mit kratzigen Wolldecken? Die Antwort lautet: Kaum jemand! Deshalb gestaltet sich die Suche nach den Hartgesottenen an diesem Sonntag beim traditionellen "Winter im Mittelalter" auch wenig ergiebig. Es sind nur etwa ein Dutzend Mittelalterleute anwesend."Wo sind denn jetzt die Bewohner?", fragt dann auch eine Besucherin, die unten im Dorf zuerst leere, kalte Hütten vorfindet. Sie hat die schmale Rauchsäule aus dem Schlot des "Herrenhauses" übersehen. Wer dort anklopft, bekommt Einlass in einen stockdunklen Raum voller Rauch. Mitten im Qualm sitzt ein junges Mittelalter-Pärchen am offenen Feuer.Phil, 26 Jahre alt aus Ludwigshafen am Rhein, hält die Flammen am Leben, damit es seiner Freundin Lena (23) warm wird. "Ziemlich schattig", lacht Phil und erzählt, dass es daheim auch kalt sei. Aber Bärnau könne nicht getoppt werden. "Warum tun Sie sich das an?" Die obligatorische Frage muss kommen. "Weil Bärnau im Winter der Hammer ist", schwärmt Phil und meint das romantische Bild des in Schnee und Eis versunkenen Parks. Da wird Kälte zur Nebensache.Phil zählt den Deckenberg auf, der ihn und seine Freundin vor dem Erfrieren bewahrt hat: vier Wolldecken, dicke Felle und ein Federbett. Gab es letzteres im Mittelalter? Keiner will das wissen. Ein wenig Verständnis muss ob dieser Kälte sein. Lena trägt moderne Leggins unter ihrem mittelalterlichen Kleid. "Aber ich krieg Wollhosen. Die waren nur nicht fertig!", beteuert sie, dass sie und ihr Freund es mit dem authentischen Mittelalterleben ernst meinen.Der nächtliche Weg zu den Toiletten sei allerdings schlimm gewesen. "Da bleibt man gerne so lange liegen, bis es nicht mehr anders geht." Aufgewacht sind Phil und Lena bei fünf Grad Minus in der Hütte. Phil nimmt's mit Humor: "Unsere Getränke haben's aber nicht überstanden, sie sind in den Flaschen eingefroren."Weniger Härtefall-Geschichten, dafür Informatives über Heizen im Mittelalter erzählen die Hochdorf-Bewohner. Eine Hütte hat bereits "Zentralheizung": Feuerwärme werde per Tunnel ins Nebenzimmer geleitet, erklärt Robert Häcker, 38 Jahre und aus Rheinland-Pfalz. Er schlief gemeinsam mit fünf weiteren Erwachsenen bei 14 Grad Celsius. Das hört sich nicht nach Abenteuer an. Rainer Suttner (58) aus Weiden zögert auf die Frage, wie die Nacht gewesen sei. Zwar gehört er seit der Gründung des Parks zu den Mittelalterfans. Aber solche Härtetests? "Brauche ich nicht in meinem Alter!", lacht er.Völlig gelassen nehmen es Kunigunde und Eberhard. Die knuddeligen Wollschweine sind "kälte-resistent". Im gefrorenen Schnee suchen sie Grasreste und lassen sich von den Gästen die Ohren graulen. Und im Gehege der böhmischen Waldschafe ist gar ein Lämmchen geboren worden. "Wie kann man nur bei der Kälte zur Welt kommen?" schüttelt eine Besucherin verständnislos den Kopf und geht zurück zum Grillplatz, wo Feuerzangenbowle, Gulasch und Wiener (in modernen Töpfen per Strom aufgewärmt) den leckeren Beweis liefern, dass es wir Menschen in der Jetzt-Zeit schöner haben als unsere Vorfahren. Und wärmer.