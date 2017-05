Großer Preis der Blasmusik

Kultur Bärnau

30.05.2017

Hochkarätige Blasmusik ist im Landkreis durchaus keine Seltenheit. Doch was drei Kapellen am Pfingstmontag in Thanhausen bieten, verspricht absolute Spitzenklasse. Sogar mit französischem Flair.

Ticketservice Eintrittskarten für den Vorentscheid in Thanhausen sind bis zum Freitag, 2. Juni, im Vorverkauf über NT-Ticket und bis zum Montag im Festbüro für 12 Euro erhältlich. Karten gibt es auch noch an der Abendkasse für 15 Euro. Tischreservierungen sind möglich. (rdh)

Thanhausen. (as/rdh) Einer von drei Vorentscheiden zum "Grand Prix der Blasmusik 2017" geht bei der Blaskapelle Thanhausen über die Bühne. Dabei ist hochklassige Besetzung sowohl auf als auch vor der Bühne in der Jury garantiert.Zum Initiator Georg Ried, dem bekannten bayerischen Fernseh- und Hörfunkmoderator, gesellen sich Ernst Hutter, der nach dem Tod von Ernst Mosch die "Egerländer Musikanten" übernommen hat, der schottische Dirigent Bob Ross von "Blechschaden" und Roland Kohler, der Leiter der "Neuen böhmischen Blasmusik". Die Jurymitglieder haben je eine Stimme, ebenso wie das Publikum. Gastgeber ist die Blaskapelle Thanhausen, die vom 2. bis 5. Juni ihr 80-jähriges Bestehen feiert. Nach dem üppigen Jubiläumsprogramm - mit Standkonzert am Freitag, Lebend-Kickerturnier und Partynacht am Samstag sowie Sternmarsch und großem Gemeinschaftschor am Sonntag - können sich die einheimischen Musiker am Montag entspannt zurücklehnen und genießen, was die Kollegen im Vorentscheid zum "Grand Prix" abliefern.Einlass am 5. Juni ist bereits um 18 Uhr, der Wettbewerb beginnt um 19 Uhr. Thanhausen ist die erste von drei Vorentscheid-Stationen. Mit dabei sind an diesem Abend im Festzelt die achtköpfige Formation "Meeblech" aus Mainfranken, die Kapelle "Allgäu Böhmische" und das "Orchester Roger Halm", das aus dem Elsass anreist und internationales Flair verbreitet. Die Kapelle, die in Thanhausen den ersten Platz belegt, wird auch beim Finale am 29. Oktober um 17 Uhr im Circus Krone in München zu hören sein.Besonders interessant wird der Wettbewerb durch die Auflage, dass die teilnehmenden Kapellen jeweils zwei neue Kompositionen vorstellen müssen, die bislang weder verlegt noch auf einem Tonträger veröffentlicht wurden. So wollen Georg Ried und Konzertmanager Georg Preisinger als Initiatoren des Wettbewerbs nicht nur ein tolles Format aufbauen, sondern der Blasmusik-Szene allgemein Schwung verleihen.Der zweite Vorentscheid ist am 6. August in Eching vorgesehen. Dort treten aus Österreich die "Raaber Blechbuam" und die "Blech K'hops-Musikanten" sowie Norbert Reiff und seine Musikanten aus Baden Württemberg an. Am 31. August fällt in Obergünzburg die letzte Entscheidung, wer zum Finale nach München darf. Neben den "Brauhausmusikanten" und der Kapelle "Ständlesspielar" aus dem Allgäu treten aus Unterfranken Tanja Dusel und ihre Blaskapelle "Eudaimonia" an.Für den "Großen Preis" konnten sich semiprofessionelle Blasmusikgruppen bewerben - also nicht die reinen Vereinsorchester und auch nicht die Vollprofis. Die Kapelle, die beim Finale in München siegt, gewinnt eine CD-Produktion im Wert von mehreren tausend Euro. Den Bekanntheitsgrad steigern dürften die mit dem Sieg verbundenen Auftritte 2018 beim "Egerländer Open Air" in Altusried sowie beim "Woodstock der Blasmusik" im Innviertel in Österreich.