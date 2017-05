Kultur Bärnau

09.05.2017

40

0 09.05.201740

Der Grand Prix der Blasmusik steht unmittelbar vor der Tür: Am Montag, 5. Juni , ab 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) steigt auf dem Festplatz in Bärnau-Thanhausen der erste Vorentscheid. Mit dabei sind an diesem Abend im Festzelt die achtköpfige Formation "Meeblech", die "Allgäu Böhmische" und das "Orchester Roger Halm", das aus Frankreich anreist und internationales Flair verbreitet. Die Kapelle, die in Bärnau den ersten Platz belegt, wird auch beim Finale am 29. Oktober um 17 Uhr im Circus Krone in München zu hören sein. Gastgeber ist die Blaskapelle Thanhausen, die vom 2. bis 5. Juni ihr 80-jähriges Bestehen feiert - unter anderem mit dem ersten von drei Vorentscheiden beim Grand Prix der Blasmusik. Karten dafür sind im Vorverkauf bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de erhältlich. Tischreservierungen möglich. Weitere Infos zum Grand Prix gibt es auf www.grandprix-blasmusik.de. Bild: hfz/Blaskapelle Thanhausen