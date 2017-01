Politik Bärnau

20.01.2017

Beinahe verschlug es sogar den Bürgermeistern die Sprache: Enorm selbstbewusst gehen die Macher des Geschichtsparks Bärnau ihrem neuen Projekt entgegen: Das Archäozentrum Bayern-Böhmen wächst.

Gemeinsame Kultur

Werkstatt und Freiluftlabor

Starke Partner Projektpartner sind die Universitäten Bamberg, Prag und Pilsen sowie die Museen Tachov und Pilsen. Die Universität Bamberg, Lehrstuhl für die Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, arbeitet bereits an einem zweisprachigen Archäologie-Koffer für Schulen der Grenzregion.



Der wird im Sommer kostenlos zur Verfügung gestellt und beinhaltet unter anderem Originalfunde, Filme, Literatur und Infomaterial zum Mittelalter in der Grenzregion. Im Mai 2018 wird eine Wanderausstellung der Uni Bamberg über Slawen der Region in Bärnau eröffnet werden, weitere Ausstellungsorte sind vorerst Pilsen und Tachov.



Mit einem archäologischen Atlas beschäftigt sich die Westböhmische Universität Pilsen. Sie bietet außerdem Exkursionen und Vorträge an. Die Karls-Universität Prag möchte die Öffentlichkeit mit Vorlesungen und Workshops für Schüler und Interessierte sensibilisieren. Räumlichkeiten für die Wanderausstellung sowie für Workshops oder Vorträge stellt das Museum Tachov zur Verfügung. Eines der größten Museen Tschechiens, das Westböhmische Museum Pilsen, bietet seine umfangreiche Sammlung für Studienzwecke an und bringt fachliche Unterstützung ein. Die Westböhmische Universität Pilsen, Fakultät Pädagogik, spricht Schüler und Familien an. Ein "Familienspiel" soll über die Schulen die bayerisch-böhmische Geschichte näherbringen mit dem erklärten Ziel, dass die Eltern mit ihren Kindern danach den Geschichtspark Bärnau-Tachov besuchen, um sich vor Ort weiteres Wissen über ihre geschichtlichen Wurzeln anzueignen. (ubb)

Während im Geschichtspark Bärnau-Tachov weiterhin ein mittelalterlich-gemächliches Leben dokumentiert wird, hat der Park hinter seinen eigenen Kulissen eine rasante Gangart erreicht. Anfang April ist Baubeginn des "Archäozentrums Bayern-Böhmen" mit der Überschrift: "Gemeinsamen Kulturraum bewahren und vermitteln". Bärnau wurde überraschend kurzfristig vom deutsch-tschechischen Lenkungsausschuss zum größten förderfähigen Projekt ausgewählt und darf sich nun auf eine Zukunft als grenzüberschreitender Hochschulstandort freuen.Konkret heißt das: Für den Geschichtspark gibt es EU-Fördergelder von 2,5 Millionen Euro für den Zentrumsbau, 352 000 Euro gehen an die Universität Pilsen, 166 000 an die Universität Prag und 314 000 an die Universität Bamberg.Bei derartigen Zahlengrößen, die bei der Vorstellung des Projektes mit einem ebenso komplett durchdachten wie perfekt ausgearbeiteten Begleitprogramm mit über 200 Veranstaltungen unterfüttert wurde, blieb den Bürgermeistern von Bärnau und Tachov wohl ein wenig die sprichwörtliche "Spucke" weg. Nach einführenden Worten durch den Vorsitzenden des Vereins "Via Carolina", Alfred Wolf, beließen es Alfred Stier und seine Tachauer Kollegin Jana Hrokova dabei, sich nicht in große Worte zu verlieren, sondern sich lediglich bei den Machern zu bedanken. Sie bezeichneten das Archäozentrum als großen Meilenstein und beteuerten, dass von den Verwaltungen jede Unterstützung, auch finanziell, zu erwarten sei.Wortgewandt zeigten sich Alfred Wolf und Professor Ingolf Ericsson von der Uni Bamberg. Wolf meinte euphorisch, dass hier "der Geschichtspark Geschichte schreibt". Ericsson ließ am Ende der Veranstaltung anklingen, die Suche nach den gemeinsamen Wurzeln sei das Spannende, auch könne man so gemeinsam den Eisernen Vorhang verschwinden lassen.Dabei gestaltete sich die Präsentation des Zentrums als ein Projekt, das in dieser Form nur reifen konnte, weil kurz nach der Grenzöffnung Ehrenamtsträger von hüben und drüben im wahrsten Sinne des Wortes "mit dem Hirn angeschoben" und den Glauben an ihre wiederentdeckte, gemeinsame Kultur nicht verloren hatten. Doch darf das Vorhaben nicht als reine Forschungsstätte für Universitäten gesehen werden.Sämtliche Projektpartner betonten, dass man über die Archäologie die gemeinsame Kultur Bayerns und Böhmens der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und so neues Interesse für die einstmals gemeinsame Geschichte wecken wolle."Die archäologischen Experimente sind für die Bevölkerung frei zugänglich und nachvollziehbar", so der wissenschaftliche Leiter Stefan Wolters. Jeder könne zuschauen, zuhören oder mitmachen, je nachdem was der Forschungsauftrag hergebe. Nicht nur Studenten, auch Schüler, deren Eltern und Verwandte sowie Interessierte sollen mit 200 geplanten Veranstaltungen innerhalb von drei Jahren Zugang zur Geschichte Bayern-Böhmen bekommen.Das dreiteilige Konzept beinhaltet die Archäowerkstatt für Studenten, ein Freiluft-Labor und ein umfangreiches Netzwerk. "Hier kann ein reger Austausch zwischen den Archäologen und der Mittelalterszene stattfinden, die beiden Seiten gut bekommen wird", erklärte Wolters unter anderem dazu. Als touristischen Aspekt nannte er die Belebung der Region mit Veranstaltungen, "zu welchen hoffentlich viele Gäste von weit her anreisen werden."Während der Bau der Archäowerkstatt schon im April beginnen soll und die Fertigstellung im Frühjahr 2018 geplant ist, wird Teil zwei des Projekts doch wieder dem eher langsamen, mittelalterlichen Tempo angepasst: Die "Reisestation Karl IV", die hinter dem Hochmittelalter-Dorf seinen Platz finden wird, darf als mittelalterliche Dauerbaustelle 15 bis 20 Jahre Bauzeit in Anspruch nehmen.