Politik Bärnau

26.04.2017

Nach vier Jahren an der CSU-Spitze hat Christoph Weigl den Ball weitergegeben. Jetzt wird Michael Schedl den Kurs des Ortsverbandes bestimmen.

Geringe Verschuldung

Keine weitere Amtszeit

Thema Hallenbad

Drei Stellvertreter

Einen neuen Vorsitzenden hat der CSU-Ortsverband der Knopfstadt. Am vergangenen Sonntag wurde Michael Schedl einstimmig gewählt. Auf eine erfolgreiche Arbeit kann die CSU Bärnau verweisen. Dies gaben der scheidende Vorsitzende Christoph Weigl, Bürgermeister Alfred Stier und der neue Vorsitzende Michael Schedl übereinstimmend bekannt. Christoph Weigl verwies in seinem Bericht auf zahlreiche positive Entwicklungen in der Stadt. So wurde die Breitbandversorgung im Gemeindegebiet vorangetrieben und konnte bereits - bis auf wenige Stellen, bei denen man nachbessern bzw. nachverhandeln muss - abgeschlossen werden.Besonders lobte Weigl den Rekordhaushalt. Trotz neun Millionen Investitionssumme in den vergangenen Jahren, sei der Haushalt äußerst positiv ausgefallen und weist auch rund 1,6 Millionen Euro an Rücklagen aus. Die Pro-Kopf-Verschuldung in Bärnau mit 365 Euro sei niedrig wie fast nirgends in Bayern, gar in Deutschland. Genügend Geld stehe auch für die Städtebauförderung in Bärnau - hier nannte er die Sanierung des Gasthofes "Schwarzer Bär", wie auch für die Dorferneuerung Thanhausen zur Verfügung. Diese gehe 2018 in die aktive Phase, was finanziell aber kein Problem darstelle.Christoph Weigl gab bekannt, dass er aus beruflichen Gründen nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehe. "Es ist sinnvoll das Amt des Vorsitzenden und das des Fraktionsvorsitzenden zu trennen, so kann jeder auf seinem Platz die optimale Arbeit abliefern", so Weigl. "Wir haben alles richtig gemacht", ist sich Bürgermeister Alfred Stier sicher. "Neun Millionen investiert, große Rücklagen und einen Rekordhaushalt, da kann objektiv betrachtet niemand ernsthaft meckern", so Stier. Ausdrücklich bedankte er sich bei MdL Tobias Reiß für seinen Einsatz im Rahmen der Nordostbayernoffensive, da dies für eine Stadt wie Bärnau ein echter Segen sei. 250 000 Euro sieht der Haushalt schon für dieses Jahr für die Sanierung der Bahnhofstraße vor. Nächstes Jahr gehe es mit den Straßensanierungen um den Marktplatz weiter. Die Punkte, die ihm in der von Hubert Häring im Rahmen einer Dienstaufsichtsbeschwerde vorgeworfen werden, nahm er gelassen: "Da ist kein ernstzunehmender Vorwurf dabei, ich kann alles belegen und der Rechtsaufsicht sachlich einwandfrei erläutern". Stier ärgert sich lediglich, dass ihm nicht haltbare Straftaten unterstellt werden, die aber auch jeglicher Wahrheit entbehren. "Ich bin der Meinung, einigen im Stadtrat geht es keinesfalls darum Bärnau voranzubringen, es geht vielmehr darum den Bürgermeister zu beschädigen, ihn als unseriös dazustellen und alles zu blockieren", ist sich Stier sicher.Als Beispiel nannte er das Abstimmungsverhalten beim städtebaulichen Vertrag mit der Marktgemeinde Plößberg. "Wenn man weiß, was uns das einbringt, zumal es hier um einen Arbeitgeber handelt, bei dem zahlreiche Bärnauer beschäftigt sind, ist jede Gegenstimme objektiv nicht nachvollziehbar". Auch zum Thema Hallenbad äußerte sich Stier. "Ich habe in der letzten Stadtratssitzung klar gesagt, wenn die Herren der SPD und CFWG die Haftung dafür übernehmen, dass das Bad mit den von den beiden Parteien errechneten 330 000 Euro betrieben werden kann, setze ich mich persönlich dafür ein, dass das Geld im Haushalt zur Verfügung gestellt wird - das macht aber niemand, da es unmöglich ist". Angela Burger vom CSU-Kreisverband Tirschenreuth überbrachte Grüße vom Vorsitzenden Tobias Reiß. Er konnte wegen terminlichen Überschneidungen selber nicht anwesend sein.Das Ergebnis der Neuwahlen: 1. Vorsitzender Michael Schedl, seine drei Stellvertreter sind Alfred Stier, Engelbert Träger und Christoph Weigl. Kassier bleibt Hermann Lobinger. Für weitere zwei Jahre wurde Alexandra Morgado zur Schriftführerin gewählt. Beisitzer sind Roland Heldwein, Georg Sollfrank, Martin Zandt und Michael Heldwein. Kassenprüfer bleiben Wagner Ernst und Willibald Schwägerl.