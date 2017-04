Politik Bärnau

26.04.2017

MdL Berthold Rüth zeigte sich beeindruckt. Er nahm sich viel Zeit, um sich über die Ideen und Projekte der Interkommunalen Zusammenarbeit (Ikom) im Stiftland zu informieren. Aber er hörte dabei auch manchen Hilferuf.

Wirtshaus bald Wohnung

Lob für Bärnauer Weg

"Politik für den ländlichen Raum - Gleichwertige Lebensbedingungen in ganz Bayern", unter diesem Thema stand am Montagnachmittag der Besuch von MdL Berthold Rüth, dem Vorsitzenden der Enquete-Kommission, in der Grenzstadt. Der Gast interessierte sich besonders für das Sanierungsprojekt "Zum schwarzen Bären" und die Interkommunale Zusammenarbeit Stiftland. Die Veranstaltung fand im Rahmen der CSU-Zukunftswochen statt.Der Besuch begann am Marktplatz. Bürgermeister Alfred Stier stellte dem Gast das Sanierungsprojekt "Zum schwarzen Bären" vor. Wie bereits mehrfach berichtet, soll dort mit Unterstützung der Förderoffensive Nordostbayern ein Seniorenwohnprojekt entstehen. Nach dem Willen der Stadt soll Ende Mai mit den Bauarbeiten begonnen werden. Bauherr ist die Kommunalbau GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stadt Bärnau, . "Wir werden in das Projekt 2,7 Millionen Euro investieren, wobei wir eine Förderung in Höhe von 2,1 Millionen Euro erwarten", sagte der Bürgermeister.Herzlichen Dank zollte er dem Landtagsabgeordneten Tobias Reiß, dem es zu verdanken sei, dass Bärnau viel Geld aus den Fördertöpfen der Staatsregierung erhält. Entstehen sollen in der ehemaligen Gastwirtschaft zehn behindertengerecht ausgebaute Wohnungen. Ehrgeizig ist der Zeitplan: Bis Juni 2018 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.Im Anschluss ging es weiter ins Rathaus, wo Ikom-Vorsitzender Roland Grillmeier den Gästen die Organisation mit zehn beteiligten Kommunen vorstellte. Der Bürgermeister erläuterte, dass der Ikom Stiftland zehn Kommunen mit über 36 100 Einwohner angehören. Seit 1. Januar 2015 ist sie rechtsfähig. Wichtig war Grillmeier, die Gemeinsamkeit herauszustellen: "Das Wir ist der Schlüssel zum Erfolg."Der Mitterteicher betonte, dass die Regierung der Oberpfalz die Probleme der Kommunen erkannt habe. Gemeinsam werde versucht, gute Lösungen zu erreichen. Dank galt dem Sachgebietsleiter für Städtebauförderung, Dr. Hubert Schmid, der mit im Boot sitzt. In diesem Zusammenhang bedauerte Grillmeier, dass es bei privaten Investoren oftmals an der Bereitschaft fehle, selber tätig zu werden. In Großstädten sei dies anders. Weiteres Problem sei, dass die Investoren nach einer Fertigstellung oftmals nicht die Mieten bekämen, die sie sich vorstellten.Der Bürgermeister betonte, dass die Region weiter Städtebau- und Dorferneuerungsmittel brauche. "Wir müssen selber vieles in die Hand nehmen, auf einen möglichen Großinvestor brauchen wir nicht zu warten". Weiteres Thema war die Einstellung einer pädagogischen Museumsfachkraft für die Museen im Stiftland. "Alles nur mit ehrenamtlichen Kräften leisten zu wollen, funktioniert auf Dauer nicht", sagte Grillmeier.Fast zweieinhalb Stunden nahmen sich die Bürgermeister und Gäste Zeit, um intensiv zu diskutieren. Wolfgang Kaiser stellte erste Projekte der Ikom vor. In Angriff genommen ist bereits ein grenzüberschreitendes Klärschlammprojekt, dessen Laufzeit auf drei Jahre angelegt ist. "Unser Ziel ist es, dann Pilotanlagen zu bauen und zu errichten, mit denen Klärschlamm energetisch aufbereitet werden kann.""Die Steinwald-Allianz und die Ikom Stiftland sind auf dem richtigen Weg. Das sind beispielhafte Initiativen. ", lobte MdL Berthold Rüth. Vor allem in der Bildung größerer Einheiten sah er bessere Möglichkeiten, staatliche Fördergelder zu bekommen. "Profitieren davon werden die Menschen", zeigte sich Rüth im Gespräch mit den Bürgermeistern überzeugt.Lob hatte er für den Bärnauer Weg übrig, aus dem ehemaligen Gasthaus "Zum schwarzen Bären" zehn behindertengerechte und barrierefreie Wohnungen zu machen. Rüth sprach von einem beispielhaften Projekt, das mit Hilfe der Förderoffensive Nordostbayern ganz bewusst bezuschusst werde. "Leerstand beseitigen und wieder neues Leben einkehren zu lassen, das ist ganz im Sinne des ländlichen Raums", sagte Rüth.