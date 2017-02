Politik Bärnau

15.02.2017

Hohenthan hat es schon lange (ungenutzt), Thanhausen ist kurz davor eines zu bekommen: In beiden Orten sorgen die Baugebiete für Diskussion.

Anfrage für Hammerweg

Sorge mit Müllplatz

Es besteht keine Notwendigkeit mit der Erschließung am Hammerrang zu beginnen. Bürgermeister Alfred Stier

Recht umfangreich, aber kaum problematisch sind die Stellungnahmen der Fachbehörden zum neuen Baugebiet "Am Rohrbrunnen" in Thanhausen. Eher unversöhnlich gaben sich in der Stadtratssitzung dagegen Vertreter der Christlichen Freien Wählergemeinschaft. Hubert Häring und Rudolf Schmid lehnten die Änderung des Flächennutzungsplans sowie den Entwurf des Bebauungsplanes ab.Die Mehrheit stimmte jedoch zu, damit gehen Änderung und Entwurf in die öffentliche Auslegung. Skeptisch äußerte sich Gottfried Beer zu den Planungen. Dem Sozialdemokraten waren Anmerkungen in den Stellungnahmen zur Größe des Baugebiets aufgefallen. "Viele meinen, dass das Gebiet zu groß ist", las Beer aus den Unterlagen. Bürgermeister Alfred Stier erläutert, dass am Rohrbrunnen 18 Bauplätze entstehen sollen, 15 davon befinden sich im Besitz der Stadt. Die Notwendigkeit für das neue Baugebiet stand für Stier außer Frage. "Wir brauchen das Gebiet, damit Bauwillige nicht abwandern!" Auf Nachfrage bestätigte Stier, dass für das Baugebiet eine Ausgleichsfläche verlangt werde. Dieses rund 5700 Quadratmeter große Areal findet sich an der Naaber Straße bei Bärnau.Auf Betreiben von Gottfried Beer gelangte eine Bauanfrage in Hohenthan in den öffentlichen Teil der Stadtratssitzung. Schließlich gehe es um grundsätzliche Fragen begründete Beer seinen Antrag - und konnte damit Bürgermeister und die Kollegen im Gremium überzeugen. Anlass ist eine Anfrage für ein Grundstück im Baugebiet am Hammerweg in Hohenthan. Für dieses Gebiet gibt es schon seit 1999 einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan (15 Parzellen), allerdings ist noch keine Erschließung erfolgt. Jetzt liegt der Stadt, die über rund ein Drittel der Fläche in diesem Baugebiet verfügt, eine Anfrage vor. Und Bürgermeister Alfred Stier wollte am Hammerweg so schnell auch nicht mit der teuren Erschließung beginnen. Zumal sich in Hohenthan auch noch mehrere Baugrundstücke finden würden, vier davon im Besitz der Stadt. "Es besteht keine Notwendigkeit mit der Erschließung am Hammerweg zu beginnen", urteilte Stier. Allerdings wusste der Bürgermeister auch von Einschränkungen bei den eigenen Gebieten. So würden zwei Flächen nahe dem Friedhof von einer Stromleitung überquert. Gottfried Beer bewertete diese Gangart dann eher als Ungleichbehandlung von Thanhausen und Hohenthan. "Es geht hier um eine halbe Million Euro für die Erschließung", gab Stier im Fall Hohenthan zu bedenken und regte ein weiteres Gespräch mit dem Bauwerber an. Dieser Meinung folgte auch die Mehrheit im Stadtrat.Alte Müllplätze kommen auch der Stadt Bärnau teuer zu stehen. In seinem Bericht teilte Alfred Stier mit, dass bei den Untersuchungen die Altablagerung in Richtung Hermannsreuth genauer betrachtet wird. Sollte hier eine Maßnahme notwendig werden, ist die Stadt laut Stier mit maximal 36 000 Euro beteiligt.